Τζένιφερ Λόπεζ: Το συγκινητικό βίντεο της για τα 18α γενέθλια των δίδυμων παιδιών της

Ένα συγκινητικό βίντεο δημοσίευσε η Τζένιφερ Λόπεζ στα social media της για τα 18α γενέθλια των δίδυμων παιδιών της.

Η τραγουδίστρια την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και στιγμιότυπα από στιγμές που έχει ζήσει με την Έμα Μάριμπελ και τον Μαξ, όπως ονομάζονται τα δίδυμα, όλα συγκεντρωμένα σε ένα κλιπ. Η Τζένιφερ Λόπεζ συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μακροσκελές κείμενο, κατά το οποίο εξηγούσε πως τα παιδιά της γεννήθηκαν τη νύχτα της πιο όμορφης χιονοθύελλας στη Νέα Υόρκη και ανέφερε πως είναι τυχερή που μπήκαν στη ζωή της και την άλλαξαν για πάντα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε αναλυτικά: «Γεννηθήκατε μέσα στη μέση της νύχτας, εν μέσω της μεγαλύτερης και πιο όμορφης χιονοθύελλας που είχε δει η Νέα Υόρκη εδώ και χρόνια. Θυμάμαι να είμαι στο αυτοκίνητο και να κοιτάζω έξω από το παράθυρο, όπου όλα εκείνο το βράδυ λαμπύριζαν και ήταν σκεπασμένα στα λευκά, καθώς σας κρατούσα και τους δύο στην κοιλιά μου για τις τελευταίες στιγμές πριν σας φέρω στον κόσμο. Ήταν σαν ο Θεός να φρόντιζε να μπείτε σε έναν κόσμο γεμάτο αγνή μαγεία. Μέσα στην καρδιά μου ήξερα ότι έτσι θα ήταν πάντα η ζωή σας. Όταν σας κρατούσα μωρά, ειλικρινά ένιωθα σαν να κρατούσα δύο αγγέλους που είχαν σταλεί κατευθείαν από τον ουρανό. Η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τώρα είστε ενήλικες… 18 χρονών. Είστε και οι δύο τόσο καλόκαρδοι, γενναιόδωροι και γεμάτοι αγάπη. Πόσο τυχερός ήταν ο κόσμος πριν από 18 χρόνια, όταν ο Θεός αποφάσισε να σας στείλει εδώ με όλα σας τα ταλέντα, το πνεύμα και την καρδιά σας για να κάνετε αυτόν τον κόσμο καλύτερο -γιατί αυτό κάνετε για μένα και για όποιον είναι αρκετά τυχερός ώστε να σας γνωρίζει καθημερινά. Το «σας αγαπώ» δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτυπώσει το βάθος των συναισθημάτων, της στοργής και της φροντίδας που νιώθω για εσάς, τα καρυδάκια μου. Πάντα ήμασταν οι τρεις μας. Κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Πάντα είχαμε ο ένας τον άλλον για να κρατιόμαστε και να είμαστε εκείνη η σταθερή παρουσία μέσα σε κάθε χιονοθύελλα. Και σας το υπόσχομαι, όμορφα καρυδάκια μου, όσο κι αν μεγαλώσετε, έτσι θα είναι πάντα. Να θυμάστε πάντα, Λούλου, είσαι η λιακάδα μου… και Μαξ, είσαι υπέροχος ακριβώς όπως είσαι. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Χαρούμενα 18α γενέθλια, θαυμαστά μου δίδυμα».

Η Τζένιφερ Λόπεζ απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 2004 μέχρι και το 2011.

