Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

Στην Αττική, και συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη, αναμένεται να συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Ο διάσημος ηθοποιός κατέφτασε πριν από μερικές ημέρες στην Ύδρα, μαζί με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, για το πρώτο μέρος των γυρισμάτων της δραματικής ταινίας, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον.

Όπως αποκαλύπτεται από τη Διαύγεια, μετά την Ύδρα, σειρά έχει η Νέα Μάκρη, στην οποία θα γυριστεί μέρος της χολιγουντιανής παραγωγής, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη

Συγκεκριμένα, και όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», η εταιρεία παραγωγής OneFor αιτήθηκε άδεια για την διεξαγωγή γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη, αναφέροντας τα σημεία αλλά και τις ώρες που θα πραγματοποιηθούν αυτά.

Σύμφωνα με τη σχετική αίτηση, από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα έξω από το ξενοδοχείο Nireus, στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, αλλά και στον δρόμο έξω από το πάρκινγκ επί της Αγίου Κωνσταντίνου.

Στο αναλυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει η εταιρεία παραγωγής στην αίτησή της προς τον Δήμο Μαραθώνα, αναφέρονται επίσης αναλυτικές λεπτομέρειες για τα γυρίσματα.

«Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 & Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

﻿Κινηματογραφικό Γύρισμα στο ξενοδοχείο Nireus.

Απαιτήσεις: Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών έξω από το ξενοδοχείο Nireus, κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρείας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

﻿1. Κινηματογραφικό Γύρισμα στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης

Απαιτήσεις: Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στον δρόμο έξω από τον Ναυτικό Όμιλο (Λεωφ. Ποσειδώνος), κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρείας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες.

2. Κινηματογραφικό Γύρισμα στον δρόμο που ξεκινάει από το Nireus Hotel (Λεωφ. Ποσειδώνος) και καταλήγει μέσω της οδού Αεροπορίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Δράση: Όχημα (ταξί) κινείται στην συγκεκριμένη διαδρομή με την κάμερα και τους ηθοποιούς να βρίσκονται εντός του οχήματος. Δεν εμποδίζουμε ούτε διακόπτουμε την κυκλοφορία.

Επίσης, όπως γίνεται γνωστό, η εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στη συγκεκριμένη διαδρομή, από το Nireus Hotel μέχρι την Λεωφόρο Μαραθώνος, από έμπειρους τεχνικούς της, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της ταινίας.

Τέλος, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας παραγωγής, γίνεται γνωστό ότι ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν στα γυρίσματα θα είναι περίπου 200, καθώς επίσης και πως η εταιρεία «θα μεριμνήσει για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προσωπικού του συνεργείου, ηθοποιών, διερχομένων κ.λπ, για την πρότερη ενημέρωση των κατοίκων και των καταστηματαρχών της περιοχής, για τα μέτρα καθαριότητας και ευταξίας του χώρου μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, καθώς και για την ενημέρωση πιθανών άλλων αρμόδιων υπηρεσιών».

