search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 18:07
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 17:38

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

23.02.2026 17:38
brad-pitt-new

Στην Αττική, και συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη, αναμένεται να συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Ο διάσημος ηθοποιός κατέφτασε πριν από μερικές ημέρες στην Ύδρα, μαζί με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, για το πρώτο μέρος των γυρισμάτων της δραματικής ταινίας, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον.

Όπως αποκαλύπτεται από τη Διαύγεια, μετά την Ύδρα, σειρά έχει η Νέα Μάκρη, στην οποία θα γυριστεί μέρος της χολιγουντιανής παραγωγής, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη

Συγκεκριμένα, και όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», η εταιρεία παραγωγής OneFor αιτήθηκε άδεια για την διεξαγωγή γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη, αναφέροντας τα σημεία αλλά και τις ώρες που θα πραγματοποιηθούν αυτά.

Σύμφωνα με τη σχετική αίτηση, από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα έξω από το ξενοδοχείο Nireus, στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, αλλά και στον δρόμο έξω από το πάρκινγκ επί της Αγίου Κωνσταντίνου.

Στο αναλυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει η εταιρεία παραγωγής στην αίτησή της προς τον Δήμο Μαραθώνα, αναφέρονται επίσης αναλυτικές λεπτομέρειες για τα γυρίσματα.

«Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 & Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

﻿Κινηματογραφικό Γύρισμα στο ξενοδοχείο Nireus.

Απαιτήσεις: Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών έξω από το ξενοδοχείο Nireus, κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρείας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

﻿1. Κινηματογραφικό Γύρισμα στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης

Απαιτήσεις: Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στον δρόμο έξω από τον Ναυτικό Όμιλο (Λεωφ. Ποσειδώνος), κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρείας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες.

2. Κινηματογραφικό Γύρισμα στον δρόμο που ξεκινάει από το Nireus Hotel (Λεωφ. Ποσειδώνος) και καταλήγει μέσω της οδού Αεροπορίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Δράση: Όχημα (ταξί) κινείται στην συγκεκριμένη διαδρομή με την κάμερα και τους ηθοποιούς να βρίσκονται εντός του οχήματος. Δεν εμποδίζουμε ούτε διακόπτουμε την κυκλοφορία.

Επίσης, όπως γίνεται γνωστό, η εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στη συγκεκριμένη διαδρομή, από το Nireus Hotel μέχρι την Λεωφόρο Μαραθώνος, από έμπειρους τεχνικούς της, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της ταινίας.

Τέλος, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας παραγωγής, γίνεται γνωστό ότι ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν στα γυρίσματα θα είναι περίπου 200, καθώς επίσης και πως η εταιρεία «θα μεριμνήσει για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προσωπικού του συνεργείου, ηθοποιών, διερχομένων κ.λπ, για την πρότερη ενημέρωση των κατοίκων και των καταστηματαρχών της περιοχής, για τα μέτρα καθαριότητας και ευταξίας του χώρου μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, καθώς και για την ενημέρωση πιθανών άλλων αρμόδιων υπηρεσιών».

Διαβάστε επίσης:

Μπραντ Πιτ: «Ένας απλός άνθρωπος είναι» λέει κάτοικος της Ύδρας – Σε ρυθμούς Χόλιγουντ ξανά από αύριο το νησί

Αντώνης Λουδάρος: Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος – «Έκανα πέντε επεμβάσεις…» (Video)

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Oklahoma
ΚΟΣΜΟΣ

Αναστάτωση σε αγώνες demolish derby στην Οκλαχόμα: Αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές (Video)

Untitled-design-16
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας έπεσε από 7 μέτρα στο Άλσος Βεϊκου, στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

pavlos-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: Η αλήθεια δεν θα θαφτεί δεύτερη φορά, να πάρει πίσω η εισαγγελέας τη διορία για τις εκταφές

w23-172659GianlucaPrestianni
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης – Η UEFA τον τιμώρησε για τη ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 18:03
Oklahoma
ΚΟΣΜΟΣ

Αναστάτωση σε αγώνες demolish derby στην Οκλαχόμα: Αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές (Video)

Untitled-design-16
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας έπεσε από 7 μέτρα στο Άλσος Βεϊκου, στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

1 / 3