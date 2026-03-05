search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:21
LIFESTYLE

05.03.2026 09:06

«Μη με αγγίζετε, παρακαλώ»: Η αντίδραση της Κέιτ Μος στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι που συζητήθηκε (Video)

05.03.2026 09:06
Ενοχλημένη από όσους την… αγγίζουν εμφανίστηκε η Κέιτ Μος στην επίδειξη μόδας του οίκου YSL μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η ίδια, όπως την ακούμε να λέει στο βίντεο, την ώρα που η 52χρονη έφτανε στον χώρο της εκδήλωσης μαζί με το μοντέλο Φράνκι Ράιντερ από τις ΗΠΑ, όταν κάποιος προσπάθησε να την αγγίξει.

«Σε παρακαλώ, μην με αγγίζεις! Δεν μου αρέσει! Δεν μου αρέσει καθόλου να με χειρίζονται με βία. Ξέρεις τι κάνουν οι άνθρωποι…» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ενόχλησή της.

Αμέσως μετά, όπως αναφέρει η Daily Mail, διηγήθηκε στη φίλη της -πριν μπουν και οι δύο στον χώρο της εκδήλωσης- μια ιστορία κατά την οποία κάποιος την άγγιξε κάνοντας τις σχετικές χειρονομίες.

