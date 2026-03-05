search
Μάνος Παπαγιάννης: Ένοχος και στον Άρειο Πάγο για απλή σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου (Video)

Οριστικά ένοχος κρίθηκε ο Μάνος Παπαγιάννης στη δικαστική του διαμάχη με τη Σοφία Παυλίδου για την υπόθεση ξυλοδαρμού, καθώς ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει μετά την καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας επικύρωσε, στην ουσία, την ποινή που είχε επιβληθεί στον ηθοποιό, τέσσερις μήνες φυλάκιση με αναστολή για απλή σωματική βλάβη.

«Πράγματι, μετά από οκτώ χρόνια είναι μια πολύ σημαντική δικαίωση για την κυρία Παυλίδου. Από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε στις Αρχές και διεκδίκησε την αλήθεια της», ανέφερε σε τηλεφωνική σύνδεση με την εκπομπή ο δικηγόρος της ηθοποιού, Αλέξανδρος Μίντζιας.

Τόνισε δε, ότι το επιχείρημα της άλλης πλευράς περί «σκευωρίας» δεν έγινε αποδεκτό από τα δικαστήρια.

«Το επιχείρημα ότι υπήρχε μία σκευωρία ηθοποιών εναντίον του δεν έγινε αποδεκτό σε κανένα βαθμό. Από τον πρώτο βαθμό καταδικάστηκε, στον δεύτερο βαθμό επίσης και τώρα ήρθε και με τη βούλα του Αρείου Πάγου» υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι με την απόφαση αυτή του ανώτατου δικαστηρίου, η υπόθεση κλείνει οριστικά.

