Ο Μπιμπίλας αντιδρά για το «κυνηγητό» στον Μπραντ Πιτ – «Είμαστε σαν αρχοντοχωριάτες» (Video)

Την έντονη δημοσιότητα και τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας ο οποίος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το «κυνηγητό» στον χολιγουντιανό σταρ.

«Είναι μια βλακεία. Είμαστε σαν να είμαστε αρχοντοχωριάτες. Ήρθε ένας ηθοποιός να κάνει τη δουλειά του» κι όταν ο ρεπόρτερ του είπε ότι ο Πιτ στη συνέχεια πρόκειται να πάει στη Νέα Μάκρη απάντησε ως εξής: «Και τι να κάνω εγώ; Να πάω στη Νέα Μάκρη να τον δω;».

Σημειώνεται ότι μετά την παραμονή του στην Ύδρα, ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε σήμερα (5/3) στη Χαλκίδα για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders», ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκη όπου θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες σκηνές της ταινίας επί ελληνικού εδάφους.

