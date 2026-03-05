«Φρενίτιδα» στη Χαλκίδα για τον Μπραντ Πιτ – Στην Αθήνα την Παρασκευή ο διάσημος ηθοποιός (Photos/Videos)

Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στη Χαλκίδα έχει προκαλέσει «φρενίτιδα» στους fans του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για τη νέα ταινία «The Riders», με την ελπίδα να δουν από κοντά τον διάσημο ηθοποιό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο Χολιγουντιανός σταρ έφτασε στη Χαλκίδα με τη θαλαμηγό «Persefoni», τα ξημερώματα της Πέμπτης, 5 Μαρτίου, μαζί με το κινηματογραφικό συνεργείο. Τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί στην Ύδρα, όπου επίσης γυρίστηκαν σκηνές της ίδιας ταινίας.

Ενθουσιασμένοι οι fans του Χολιγουντιανού σταρ

Η άφιξή του στην πόλη προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Star Κεντρικής Ελλάδας εκφράζοντας τη χαρά τους και επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η παρουσία ενός διεθνούς σταρ δίνει ιδιαίτερη αίγλη στη Χαλκίδα.

«Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ο νεανικός μου έρωτας, και ήρθα επιτέλους να τον συναντήσω έστω για πέντε δευτερόλεπτα. Η πόλη μας θα αποκτήσει έτσι μια άλλη αίγλη», δήλωσε μία γυναίκα. Μια δεύτερη θαυμάστρια ανέφερε: «Θα αναδείξει την πόλη μας με τα γυρίσματα αυτά. Είναι ευχάριστο που ήρθε ένας ξένος ηθοποιός εδώ στην πόλη μας. Πρόλαβα και τον είδα, μου φάνηκε πολύ οικείος». Από την πλευρά του, ένας άντρας σχολίασε: «Είναι διαφήμιση μία τόσο μεγάλη παραγωγή για τη χώρα και την πόλη».

Στην κάμερα μίλησε και φοιτητής, ο οποίος σπουδάζει στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, και εξήγησε τον λόγο της παρουσίας του στο σημέιο λέγοντας: «Ήρθα για να δω από κοντά πώς στήνεται μία ταινία».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, αύριο, Παρασκευή, 6 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν νέα γυρίσματα στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια, όπως έχει γίνει γνωστό, θα γυριστούν και κάποιες σκηνές στη Νέα Μάκρη.

