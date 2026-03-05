search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:21
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 18:27

«Φρενίτιδα» στη Χαλκίδα για τον Μπραντ Πιτ – Στην Αθήνα την Παρασκευή ο διάσημος ηθοποιός (Photos/Videos)

05.03.2026 18:27
brad-pitt-new

Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στη Χαλκίδα έχει προκαλέσει «φρενίτιδα» στους fans του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για τη νέα ταινία «The Riders», με την ελπίδα να δουν από κοντά τον διάσημο ηθοποιό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο Χολιγουντιανός σταρ έφτασε στη Χαλκίδα με τη θαλαμηγό «Persefoni», τα ξημερώματα της Πέμπτης, 5 Μαρτίου, μαζί με το κινηματογραφικό συνεργείο. Τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί στην Ύδρα, όπου επίσης γυρίστηκαν σκηνές της ίδιας ταινίας.

Ενθουσιασμένοι οι fans του Χολιγουντιανού σταρ

Η άφιξή του στην πόλη προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Star Κεντρικής Ελλάδας εκφράζοντας τη χαρά τους και επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η παρουσία ενός διεθνούς σταρ δίνει ιδιαίτερη αίγλη στη Χαλκίδα.

«Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ο νεανικός μου έρωτας, και ήρθα επιτέλους να τον συναντήσω έστω για πέντε δευτερόλεπτα. Η πόλη μας θα αποκτήσει έτσι μια άλλη αίγλη», δήλωσε μία γυναίκα. Μια δεύτερη θαυμάστρια ανέφερε: «Θα αναδείξει την πόλη μας με τα γυρίσματα αυτά. Είναι ευχάριστο που ήρθε ένας ξένος ηθοποιός εδώ στην πόλη μας. Πρόλαβα και τον είδα, μου φάνηκε πολύ οικείος». Από την πλευρά του, ένας άντρας σχολίασε: «Είναι διαφήμιση μία τόσο μεγάλη παραγωγή για τη χώρα και την πόλη».

Στην κάμερα μίλησε και φοιτητής, ο οποίος σπουδάζει στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, και εξήγησε τον λόγο της παρουσίας του στο σημέιο λέγοντας: «Ήρθα για να δω από κοντά πώς στήνεται μία ταινία».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, αύριο, Παρασκευή, 6 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν νέα γυρίσματα στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια, όπως έχει γίνει γνωστό, θα γυριστούν και κάποιες σκηνές στη Νέα Μάκρη.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη η Britney Spears – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

Ο Μπιμπίλας αντιδρά για το «κυνηγητό» στον Μπραντ Πιτ – «Είμαστε σαν αρχοντοχωριάτες» (Video)


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν – Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ για τα πλήγματα σε Αζερμπαϊτζάν και Ριάντ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

Tileorasi
MEDIA

Νέο σερί πρωτιάς στην τηλεθέαση «χτίζει» ο Alpha και νέο limit up σημειώθηκε στο ΕΡΤNews την Τετάρτη (4/3)

plug-in-hybrid_aftokinito_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ενός plug in υβριδικού είναι αρκετά μεγαλύτερη από την εργοστασιακή, σύμφωνα με έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:20
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν – Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ για τα πλήγματα σε Αζερμπαϊτζάν και Ριάντ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

1 / 3