ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:24
05.03.2026 17:45

Συνελήφθη η Britney Spears – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

05.03.2026 17:45
Η διάσημη τραγουδίστρια Britney Spears συνελήφθη χθες στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, λόγω παράνομης οδήγησης, υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 42χρονη ποπ σταρ, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνιας περίπου στις 9:28 το βράδυ.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη στις 6:07 το πρωί της Πέμπτης.

Για την υπόθεση θα δικαστεί στις 4 Μαΐου.

