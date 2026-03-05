Συνελήφθη η Britney Spears – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η διάσημη τραγουδίστρια Britney Spears συνελήφθη χθες στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, λόγω παράνομης οδήγησης, υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η 42χρονη ποπ σταρ, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνιας περίπου στις 9:28 το βράδυ.
Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη στις 6:07 το πρωί της Πέμπτης.
Για την υπόθεση θα δικαστεί στις 4 Μαΐου.
Διαβάστε επίσης:
Ο Μπιμπίλας αντιδρά για το «κυνηγητό» στον Μπραντ Πιτ – «Είμαστε σαν αρχοντοχωριάτες» (Video)
Μάνος Παπαγιάννης: Ένοχος και στον Άρειο Πάγο για απλή σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου (Video)
Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα – Επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.