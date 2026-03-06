search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 08:49
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

06.03.2026 08:35

Πέμη Ζούνη: «Δεν αισθάνομαι ότι ανταποκρίθηκα πλήρως ως μητέρα – Έχω ενοχές»

06.03.2026 08:35
Για τον ρόλο που έπαιξε στη ζωή της η μητρότητα αλλά και τις ενοχές που κατά καιρούς νιώθει μίλησε η Πέμη Ζούνη, επισημαίνοντας ότι αισθάνεται ότι δεν ανταποκρίθηκε πλήρως ως μητέρα, καθώς έλειψε αρκετά από στιγμές της κόρης της.

«Δεν αισθάνομαι ότι ανταποκρίθηκα πλήρως. Ξέρω ότι ήμουν καλή μαμά, η Ελεονώρα το επιβεβαιώνει συνεχώς, αλλά έχω ενοχές γιατί δεν ήμουν εκεί σε κάθε στιγμή της. Έλειψα αρκετά. Νιώθω ότι έχασα πράγματα που τα είχα ανάγκη και που ίσως κι εκείνη τα είχε. Αλλά δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είμαι πολύ περήφανη για την Ελεονώρα. Πάντα ήταν ένα ανεξάρτητο και χαρούμενο παιδί. Έχει σπουδάσει Πολιτική και Οικονομικά της Υγείας. Άρχισε να δουλεύει στο Λονδίνο πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχει ξεκινήσει την καριέρα της πολύ καλά. Βέβαια, της λείπει η Ελλάδα» είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!

Ερωτηθείσα για το μεγαλύτερο ζωής που έχει κερδίσει από τη δουλειά της, η Πέμη Ζούνη απαντά:

«Μπαίνω στον 44ο χρόνο της επαγγελματικής μου διαδρομής. Αυτή η δουλειά είναι ένα συνεχές μάθημα. Μόλις μπαίνεις στη σχολή έρχεσαι αντιμέτωπος με τις αδυναμίες σου. Αυτό είναι τεράστιο και υπέροχο βήμα. Για αν είσαι πάνω στη σκηνή καλείσαι να λύσεις άμεσα κάποια θεματάκια. Συνειδητοποιείς τα κόμπλεξ σου, που υπολείπεσαι. Φεύγεις από την αφελή πεποίθηση ότι όλοι σε αγαπάνε».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

