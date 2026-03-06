search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 11:12
06.03.2026 09:18

Ο Νίνο ακύρωσε τη σημερινή του εμφάνιση – «Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω»

06.03.2026 09:18
Την εμφάνισή του στο νυχτερινό μαγαζί, όπου τραγουδά ακύρωσε ο Νίνο λόγω μίας μικρής αδιαθεσίας.

Μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, ο καλλιτέχνης ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι σήμερα, Παρακευή (6/3) δεν θα βρεθεί στη σκηνή του κέντρου όπου εμφανίζεται με την Έλλη Κόκκινου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, επικαλούμενος λόγους υγείας.

Όπως εξήγησε, χρειάζεται λίγο χρόνο για ανάρρωση ώστε να επιστρέψει δριμύτερος το Σάββατο.

«Αγαπητοί φίλοι, μια μικρή αδιαθεσία δεν θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι αύριο στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη. Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος και το Σάββατο να είμαι κανονικά μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για να διασκεδάσουμε όπως ξέρουμε! Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την αγάπη σας» έγραψε.

