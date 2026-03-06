Στην Αθήνα σήμερα ο Μπραντ Πιτ – Xολιγουντιανός «αέρας» στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

Στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή (6/3) μέρος των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, καθώς μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, σειρά έχει η πλατεία Κοτζιά η οποία έχει, ήδη, αρχίσει να «μεταμορφώνεται» σε ένα τεράστιο υπαίθριο κινηματογραφικό στούντιο, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών.

Η εικόνα στην πλατεία δίνει την εντύπωση μεγάλης παραγωγής, με δεκάδες τρέιλερ και φορτηγά φορτωμένα με σκηνικά, εξελιγμένο τεχνικό εξοπλισμό και κοστούμια να έχουν καταλάβει τον χώρο, ενώ ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο λειτουργεί ως το προσωπικό καμαρίνι του διάσημου ηθοποιού.

​Αν και η κινητικότητα στην πλατεία είναι έντονη, η κυρίως δράση αναμένεται να εξελιχθεί στο υπόγειο πάρκινγκ της Κοτζιά, το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες του σεναρίου.

Ο χολιγουντιανός σταρ βρίσκεται από χθες στην ελληνική πρωτεύουσα μαζί με την ομάδα παραγωγής της ταινίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις σκηνές θα γυριστεί στον τρίτο όροφο του υπόγειου πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά.

Όπως μετέδωσε το Action24, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου στη 01:00 το μεσημέρι, ενώ παράλληλα, συνεχίζονται και τα γυρίσματα στο νησί της Ύδρα, με την πρόσβαση στον χώρο των γυρισμάτων να είναι περιορισμένη.

Μετά την ολοκλήρωση των σκηνών στην Ύδρα και την Αθήνα, η παραγωγή θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη, όπου προγραμματίζονται γυρίσματα από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας έτσι τις σκηνές της ταινίας επί ελληνικού εδάφους.

