LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

06.03.2026 10:40

Στην Αθήνα σήμερα ο Μπραντ Πιτ – Xολιγουντιανός «αέρας» στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

06.03.2026 10:40
brad–pitt-new

Στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή (6/3) μέρος των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, καθώς μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, σειρά έχει η πλατεία Κοτζιά η οποία έχει, ήδη, αρχίσει να «μεταμορφώνεται» σε ένα τεράστιο υπαίθριο κινηματογραφικό στούντιο, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών.

Η εικόνα στην πλατεία δίνει την εντύπωση μεγάλης παραγωγής, με δεκάδες τρέιλερ και φορτηγά φορτωμένα με σκηνικά, εξελιγμένο τεχνικό εξοπλισμό και κοστούμια να έχουν καταλάβει τον χώρο, ενώ ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο λειτουργεί ως το προσωπικό καμαρίνι του διάσημου ηθοποιού.

​Αν και η κινητικότητα στην πλατεία είναι έντονη, η κυρίως δράση αναμένεται να εξελιχθεί στο υπόγειο πάρκινγκ της Κοτζιά, το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες του σεναρίου.

Ο χολιγουντιανός σταρ βρίσκεται από χθες στην ελληνική πρωτεύουσα μαζί με την ομάδα παραγωγής της ταινίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις σκηνές θα γυριστεί στον τρίτο όροφο του υπόγειου πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά.

Όπως μετέδωσε το Action24, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου στη 01:00 το μεσημέρι, ενώ παράλληλα, συνεχίζονται και τα γυρίσματα στο νησί της Ύδρα, με την πρόσβαση στον χώρο των γυρισμάτων να είναι περιορισμένη.

Μετά την ολοκλήρωση των σκηνών στην Ύδρα και την Αθήνα, η παραγωγή θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη, όπου προγραμματίζονται γυρίσματα από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας έτσι τις σκηνές της ταινίας επί ελληνικού εδάφους.

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

