06.03.2026 12:41

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Την ημέρα του γάμου, η μαμά μού είπε «σήμερα παντρεύεστε εσύ, ο άνδρας σου, η πρώην του και τα παιδιά του» (Video)

06.03.2026 12:41
roumelioti-new

Την Ευδοκία Ρουμελιώτη υποδέχεται αυτό το Σάββατο (7/3) στις «Μαμά-δες» η Βίκυ Βολιώτη, με τις δυο ηθοποιούς να κάνουν μια ζεστή συζήτηση γύρω από τη μητρότητα, τον γάμο, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν μέσα από αυτές τις δύο απαιτητικές συνθήκες.

«Για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε μια οικογένεια που υπάρχουν ήδη παιδιά. Ο Νικηφόρος μπήκε στην ιστορία μας και πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι “είμαι η γυναίκα της ζωής του”, εμένα πέρασε λίγο από διάφορα κύματα η σχέση μας εξαιτίας των παιδιών» ανέφερε, αρχικά, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, επισημαίνοντας ότι η μητέρα της ηταν επιφυλακτική με αυτή την απόδασή της.

«Η μητέρα μου ήταν πολύ απόλυτη με όλο αυτό. Θυμάμαι μου έλεγε: “Γιατί να το κάνεις αυτό παιδί μου; Τι σου λείπει;”. Τη μέρα του γάμου μου, θυμάμαι με είχε πάρει μία ώρα πριν φύγουμε από το σπίτι και μου λέει: “Θέλω να πάμε μέσα να σου πω κάτι”. Λέω: “Πες μου”. Μου λέει: “Σήμερα παντρεύεστε πέντε. Ο Νικηφόρος, η πρώην γυναίκα του, ο Πέτρος, ο Κωστής κι εσύ”. Δεν έδωσα σημασία, αλλά αυτό, το συναντώ συνέχεια μπροστά μου» τόνισε.

Απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε μέσα από το Happy Day.

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου – «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Συγκλονίζει η Βίκυ Μαραγκάκη για τον πατέρα της: «Έχω ενοχή που του λέγαμε ότι όλα θα πάνε καλά» (Video)

Στην Αθήνα σήμερα ο Μπραντ Πιτ – Xολιγουντιανός «αέρας» στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

kainourgiou-new
LIFESTYLE

Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)

tourism_rodos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

emminopavsi new
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

tisgkounis_dimitris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου

patriot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Patriot και F-16 για την προστασία της Βουλγαρίας στέλνει η Αθήνα στη Βόρεια Ελλάδα – Νέοι συναγερμοί σε Ακρωτήρι, Ισράηλ και Ντουμπάι (Live οι εξελίξεις)

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

kimon_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργεί η αντιαεροπορική ομπρέλα για την Κύπρο - Οι φρεγάτες, τα ραντάρ και τα Ισραηλινά Barak MX, που έμειναν να... κοιτούν

