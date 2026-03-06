Ευδοκία Ρουμελιώτη: Την ημέρα του γάμου, η μαμά μού είπε «σήμερα παντρεύεστε εσύ, ο άνδρας σου, η πρώην του και τα παιδιά του» (Video)

Την Ευδοκία Ρουμελιώτη υποδέχεται αυτό το Σάββατο (7/3) στις «Μαμά-δες» η Βίκυ Βολιώτη, με τις δυο ηθοποιούς να κάνουν μια ζεστή συζήτηση γύρω από τη μητρότητα, τον γάμο, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν μέσα από αυτές τις δύο απαιτητικές συνθήκες.

«Για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε μια οικογένεια που υπάρχουν ήδη παιδιά. Ο Νικηφόρος μπήκε στην ιστορία μας και πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι “είμαι η γυναίκα της ζωής του”, εμένα πέρασε λίγο από διάφορα κύματα η σχέση μας εξαιτίας των παιδιών» ανέφερε, αρχικά, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, επισημαίνοντας ότι η μητέρα της ηταν επιφυλακτική με αυτή την απόδασή της.

«Η μητέρα μου ήταν πολύ απόλυτη με όλο αυτό. Θυμάμαι μου έλεγε: “Γιατί να το κάνεις αυτό παιδί μου; Τι σου λείπει;”. Τη μέρα του γάμου μου, θυμάμαι με είχε πάρει μία ώρα πριν φύγουμε από το σπίτι και μου λέει: “Θέλω να πάμε μέσα να σου πω κάτι”. Λέω: “Πες μου”. Μου λέει: “Σήμερα παντρεύεστε πέντε. Ο Νικηφόρος, η πρώην γυναίκα του, ο Πέτρος, ο Κωστής κι εσύ”. Δεν έδωσα σημασία, αλλά αυτό, το συναντώ συνέχεια μπροστά μου» τόνισε.

Απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε μέσα από το Happy Day.

