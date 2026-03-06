Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου – «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Σε διαδικασίες διαζυγίου με την σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη, βρίσκεται ο Τριαντάφυλλος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Μιλώντας στον Νίκο Γεωργιάδη και το Huffington Post, ο τραγουδιστής επισήμανε ότι ο σεβασμός θα συνεχίσει να κυριαρχεί στη σχέση τους, καθώς οι δυο τους έχουν ένα παιδί, ενώ εξομολογείται ότι όλα μεταξύ τους άλλαξαν μετά τη δική του συμμετοχή στο Survivor.

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί και έχουμε ένα παιδί. Πολύ καλός άνθρωπος, θέλω να είναι καλά, με στήριξε και τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιον λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί άλλαξαν όλα. Δεν ήταν γκομενικό το θέμα, ήταν παράπονα ότι άργησα να γυρίσω και τέτοια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση» δήλωσε αρχικά.

«Δεν θα μου έβαζα υψηλό βαθμό ως σύζυγο. Θα ήμουν πολύ καλύτερος αν παντρευόμουν τώρα ή μετά το Survivor. Τώρα πια ξέρω τα λάθη μου, όποια θα είναι μαζί μου στο εξής θα είναι πολύ πιο τυχερή» πρόσθεσε.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη μεταδόθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/3) στον αέρα του Buongiorno.

