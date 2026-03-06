«Τρέλα» με τον Μπραντ Πιτ και στην Αθήνα: Έκανε πρόβες στην πλατεία Κοτζιά (Photos)

Στην Ελλάδα παραμένει ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας «Riders».

Ο Αμερικανός ηθοποιός μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Πλατεία Κοτζιά.

Σήμερα λίγο μετά τις 15.00 έφτασε στην πλατεία για να κάνει πρόβες. Ευδιάθετος χαιρέτησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του.

