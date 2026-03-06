search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:08
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 17:30

«Τρέλα» με τον Μπραντ Πιτ και στην Αθήνα: Έκανε πρόβες στην πλατεία Κοτζιά (Photos)

06.03.2026 17:30
Br m

Στην Ελλάδα παραμένει ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας «Riders».

Ο Αμερικανός ηθοποιός μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Πλατεία Κοτζιά.

Σήμερα λίγο μετά τις 15.00 έφτασε στην πλατεία για να κάνει πρόβες. Ευδιάθετος χαιρέτησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του.

Διαβάστε επίσης

Στην Αθήνα σήμερα ο Μπραντ Πιτ – Xολιγουντιανός «αέρας» στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

«Φρενίτιδα» στη Χαλκίδα για τον Μπραντ Πιτ – Στην Αθήνα την Παρασκευή ο διάσημος ηθοποιός (Photos/Videos)

Μπραντ Πιτ: Συνεχίζει τα γυρίσματα στην Ελλάδα – Επόμενος σταθμός η Χαλκίδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gosling mendes
LIFESTYLE

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

ozzy-osbourne_0603_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ozzy Osbourne: Τα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του «Πρίγκιπα του Σκότους» θα πραγματοποιηθούν στο Hellfest (photos/videos)

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο των απόδημων Ελλήνων

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός έκανε… ράλι στα Καλύβια – Χωρίς δίπλωμα, έτρεχε με 151 χλμ. και απείλησε αστυνομικούς

media mouse entos
MEDIA

Η ΕΦΣΥΝ, η Political, «φως» στην αναζήτηση νέου CEO στον ΣΚΑΪ, το «φύγε συ – έλα συ» στο Open και ο Μητσοτάκης ομιλητής σε συνέδριο για τα fake news

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

papastavrou_kos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κόντρα για το θηριώδες ξενοδοχείο της Casa Coa που θα επιβαρύνει το κορεσμένο νησί - Η χωρίς λογική έγκριση από το ΥΠΕΝ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:07
gosling mendes
LIFESTYLE

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

ozzy-osbourne_0603_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ozzy Osbourne: Τα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του «Πρίγκιπα του Σκότους» θα πραγματοποιηθούν στο Hellfest (photos/videos)

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο των απόδημων Ελλήνων

1 / 3