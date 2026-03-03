Μπραντ Πιτ: Συνεχίζει τα γυρίσματα στην Ελλάδα – Επόμενος σταθμός η Χαλκίδα

Ο Μπραντ Πιτ ολοκλήρωσε την Τρίτη, 3/3, τις σκηνές της νέας του ταινίας «The Riders» στην Ύδρα και ετοιμάζεται να μεταβεί στο επόμενο σημείο στην Ελλάδα όπου θα συνεχιστούν τα γυρίσματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός θα ταξιδέψει στη Χαλκίδα για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί στη Νέα Μάκρη, όπου θα παραμείνει από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Στη Χαλκίδα από 5 έως 11 Μαρτίου ο Μπραντ Πιτ

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος αποκάλυψε ότι ο Μπραντ Πιτ θα γυρίσει σκηνές στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας, από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Ο περιβάλλων χώρος του σταθμού έχει ήδη αρχίσει να αποκλείεται, ώστε τα συνεργεία της παραγωγής να τον διαμορφώσουν κατάλληλα για τις ανάγκες της ταινίας.

Σημειώνεται ότι, παρά τις προετοιμασίες, τα δρομολόγια των τρένων συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι τη σκηνοθεσία της ταινίας «The Riders» υπογράφει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, γνωστός για το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο», που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, καθώς και για το «Κονκλάβιο», που απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η ταινία «The Riders» βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, που κυκλοφόρησε το 1994 και είχε διακριθεί με υποψηφιότητα για το βραβείο Booker.

