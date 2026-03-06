H Ντάριλ Χάνα σφυροκοπά τη σειρά «Love Story» και το πώς παρουσιάζει τη σχέση της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Η ηθοποιός Ντάριλ Χάνα επέκρινε σφοδρά τη «δραματοποιημένη απεικόνιση» της στην τελευταία περιορισμένης παραγωγής σειρά FX του Ράιαν Μέρφι, «Love Story».

Η Χάνα σε άρθρο της, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στους New York Times, με τίτλο «Daryl Hannah: How Can Love Story Get Away With This?», εκφράζει την απογοήτευσή της για τον τρόπο που παρουσιάζεται στη σειρά, η οποία ακολουθεί τις ζωές και τους τραγικούς θανάτους του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολαιν Μπεσέτ.

Η Χάνα και ο Κένεντι ήταν ζευγάρι για χρόνια πριν τελικά εκείνος παντρευτεί την Μπεσέτ. Το ζευγάρι σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

«Μια δραματοποιημένη απεικόνιση μπορεί να γίνει, για εκατομμύρια θεατές, η οριστική εκδοχή της ζωής ενός πραγματικού ανθρώπου», έγραψε η Χάνα. Σημείωσε ότι, για χρόνια, επέλεγε να μην αντιδρά στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης από φόβο μήπως την ενισχύσει, μέχρι που «μια πρόσφατη τηλεοπτική σειρά με θέμα την τραγωδία για τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και την Κάρολαιν Μπεσέτ παρουσιάζει έναν χαρακτήρα που χρησιμοποιεί το όνομά μου και την παρουσιάζει ως εμένα».

«Η επιλογή να την απεικονίσουν ως ενοχλητική, εγωκεντρική, γκρινιάρα και ακατάλληλη δεν ήταν τυχαία», είπε η Χάνα.

Όπως επεσήμανε η Χάνα, μία από τους παραγωγούς της εκπομπής, η Νίνα Τζέικομπσον, δήλωσε στο Gold Derby ότι η παραγωγή δεν είχε επικοινωνήσει με τη Χάνα κατά τη δημιουργία της σειράς για να συζητήσουν πώς θα την απεικονίσουν.

Η Τζέικομπσον είπε επίσης στο πρακτορείο ότι η Χάνα «καταλαμβάνει έναν χώρο όπου είναι απέναντι σε αυτό που θέλεις αφηγηματικά στην ιστορία», καθώς οι θεατές υποστηρίζουν την συνάντηση του Κένεντι και της Μπεσέτ.

«Η αφήγηση απαιτεί ένταση. Συχνά απαιτεί ένα εμπόδιο. Αλλά ένα πραγματικό, ζωντανό άτομο δεν είναι αφηγηματικό μέσο», έγραψε η Χάνα. «Δεν είναι μισογυνισμός βγαλμένος από τα σχολικά βιβλία να γκρεμίζεις μια γυναίκα για να χτίσεις μια άλλη;».

Η Χάνα είπε ότι η απόδοσή της στη σειρά δεν είναι «ούτε καν ελάχιστα ακριβής αναπαράσταση της ζωής μου, της συμπεριφοράς μου ή της σχέσης μου με τον Τζον» και είπε ότι πολλές από τις συμπεριφορές που επιδεικνύει ο χαρακτήρας στην οθόνη είναι αναληθείς.

Είπε ότι ποτέ δεν έχει κάνει χρήση κοκαΐνης ούτε έχει διοργανώσει πάρτι με ναρκωτικά. Η Χάνα είπε ότι ποτέ δεν έχει πιέσει κανέναν σε γάμο, ούτε έχει βεβηλώσει κάποιο κειμήλιο της οικογένειας Κένεντι, ούτε έχει παρέμβει σε ιδιωτικά μνημόσυνα. Είπε ότι ποτέ δεν έστησε ιστορίες στα μέσα ενημέρωσης και ποτέ δεν συνέκρινε τον θάνατο της Τζακλίν Ωνάση με αυτόν ενός σκύλου.

«Μου αρέσει που πρέπει καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου ενάντια σε μια τηλεοπτική σειρά», έγραψε η Χάνα. «Αυτά δεν είναι δημιουργικά στολίδια προσωπικότητας. Είναι ισχυρισμοί για τη συμπεριφορά – και είναι ψευδείς».

Από τότε που η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται στις 12 Φεβρουαρίου, η Χάνα είπε ότι έχει λάβει εχθρικά και απειλητικά μηνύματα από τηλεθεατές «που φαίνεται να πιστεύουν ότι η απεικόνιση είναι αληθινή».

«Όταν η ψυχαγωγία δανείζεται το όνομα ενός πραγματικού ατόμου, μπορεί να επηρεάσει μόνιμα τη φήμη του», αναφέρει στο άρθρο.

Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα στη φήμη της από το να είναι απλώς πρώην του Κένεντι, έγραψε η Χάνα. Είπε ότι έχει εργαστεί εδώ και δεκαετίες στην περιβαλλοντική υπεράσπιση, τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και τη θεραπεία με τη βοήθεια ζώων για ηλικιωμένους που ζουν με άνοια και Αλτσχάιμερ.

«Η επαγγελματική μου ζωή βασίζεται στη συμπόνια και την υπευθυνότητα. Η φήμη δεν έχει να κάνει με το εγώ. Έχει να κάνει με την ικανότητα να συνεχίζω να κάνω την ουσιαστική δουλειά που αγαπώ», είπε. «Όπως κάθε καριέρα, η καλή δουλειά απαιτεί μια άθικτη φήμη. Γι’ αυτό επιλέγω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου τώρα».

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση και δεν κάνουν διάκριση μεταξύ δραματοποίησης και τεκμηριωμένου γεγονότος – και ο αντίκτυπος δεν είναι αφηρημένος. Σε μια ψηφιακή εποχή, η ψυχαγωγία συχνά γίνεται συλλογική μνήμη», είπε η Χάνα. «Τα πραγματικά ονόματα δεν είναι φανταστικά εργαλεία. Ανήκουν στην πραγματική ζωή».

Διαβάστε επίσης:

Ο συνθέτης του «Macarena» καταδικάζει τη χρήση του τραγουδιού από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο με βομβιστική επίθεση στο Ιράν

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Την ημέρα του γάμου, η μαμά μού είπε «σήμερα παντρεύεστε εσύ, ο άνδρας σου, η πρώην του και τα παιδιά του» (Video)