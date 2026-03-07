search
07.03.2026
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Έγινε 40 και γιόρτασε τα γενέθλιά της – Το λαμπερό… ροζ πάρτι και οι καλεσμένοι

oikonomakou_gene8lia

Ένα ξεχωριστό πάρτι για τα 40α της γενέθλια οργάνωσε η Αθηνά Οικονομάκου στο σπίτι της.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε να περάσει αυτή τη σημαντική ημέρα περιτριγυρισμένη από φίλους και συγγενείς, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε στιγμιότυπα, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πώς πέρασε τα …ροζ γενέθλιά της.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται να σβήνει τα κεράκια της εντυπωσιακής διώροφης τούρτας της, έχοντας γύρω της τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Από τις εικόνες δεν έλειψαν και οι τρυφερές στιγμές με τον αρραβωνιαστικό της, Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της γιορτής.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Λένα Δροσάκη και πολλοί ακόμα στενοί φίλοι και συνεργάτες της ήταν μερικοί από τους καλεσμένους.

