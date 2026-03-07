Μαρία Μπακοδήμου: «Μου έχουν φορέσει με το ζόρι συνεργάτη που δεν το ήξερε κιόλας ότι είναι βύσμα» (Video)

Για τους συνεργάτες που δεν επέλεξε να συνεργαστεί, αλλά το έκανε γιατί είχαν μέσον, μίλησε -μεταξύ άλλων- στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου η Μαρία Μπακοδήμου.

«Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν θέλω να τον προσβάλω. Εγώ δεν θα τον διάλεγα (σ.σ. στην εκπομπή) κι ήταν να μην είναι, αλλά αφού το συμφωνήσαμε και το υπογράψαμε και πήγαμε καλοκαιρινές διακοπές, γυρίσαμε τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε το γύρισμα και τσουπ το βύσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Δεν το ήξερε ότι είναι βύσμα. Δεν ήταν ένα αλλά δύο βύσματα. Δεν θα πω όνομα, αλλά συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ μελετημένο συμβόλαιο με τον δικηγόρο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τότε πού να το φανταστώ;», κατέληξε η Μαρία Μπακοδήμου.

