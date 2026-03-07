search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026
LIFESTYLE

07.03.2026

Βούλγαρη για Σκορδά: «Προσφέρθηκα να την καλύψω αν θέλει να λείψει κάποιες μέρες μετά τον γάμο»

voulgari

Για τη συνεργασία της με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο αλλά και για τον επικείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ανθή Βούλγαρη στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Η δημοσιογράφος μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση που έχουν αναπτύξει μέσα από τη συνεργασία τους με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

«Ο Ιορδάνης είναι άνθρωπός μου πια. Είναι το τηλεοπτικό μου ταίρι, και όχι μόνο. Είναι και φίλος μου. Κάνω φιλίες μέσα από τη δουλειά», είπε.

Η συζήτηση στράφηκε και στις φήμες για τον γάμο της Φαίης Σκορδά. Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε πως δεν γνώριζε κάτι σχετικό, ωστόσο όταν το άκουσε χάρηκε ιδιαίτερα και επανέλαβε την πρόθεσή της να τη βοηθήσει αν χρειαστεί λίγες ημέρες ξεκούρασης μετά την τελετή.

«Δεν το ήξερα για τον γάμο της Φαίης. Μου είπαν ότι ισχύει και χάρηκα πάρα πολύ, πραγματικά. Εννοείται προσφέρθηκα να την καλύψω αν θέλει να λείψει κάποιες μέρες μετά τον γάμο. Άλλωστε, και η Φαίη είχε προσφερθεί να κάνει το ίδιο όταν είχα μείνει έγκυο» είπε χαρακτηριστικά.

