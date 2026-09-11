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11.09.2026 20:26

Βαρύ πένθος για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη: Πέθανε ξαφνικά ο αδελφός τους στο Αγρίνιο

11.09.2026 20:26
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Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία του Αγρινίου από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, τη στιγμή που είχε ανοίξει την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία φαγητού.

Ο διανομέας που ήταν παρών στο περιστατικό ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 32χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου το ιατρικό προσωπικό επιχείρησε να τον επαναφέρει, προχωρώντας σε KAΡΠΑ. Οι προσπάθειες, ωστόσο, δεν απέδωσαν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την αιφνίδια κατάρρευσή του. Απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

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