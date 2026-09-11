search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 19:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2026 18:56

ΙΣΑ για Μαζωνάκη: Αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος στους δύο γιατρούς

11.09.2026 18:56
kolonaki mazonakis – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε σειρά θεσμικών ενεργειών προχωρά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την απόφαση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Ο ΙΣΑ κινεί αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ήδη χθες πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΣΑ στον χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Μετά την αυτοψία συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί σήμερα στους εμπλεκόμενους ιατρούς με δικαστικό επιμελητή.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, οι γιατροί καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός πέντε ημερών. Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεών τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφασίσει εάν συντρέχουν λόγοι για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Οι τρεις αποφάσεις του ΙΣΑ

Παράλληλα, το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ αποφάσισε ομόφωνα:

  • Την έναρξη αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος των δύο ιατρών.
  • Την κίνηση της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας, προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενη εισήγηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των εμπλεκομένων, με βάση την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα.
  • Την παράσταση του ΙΣΑ προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά την ποινική διαδικασία, καθώς, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ενέργειες που προσβάλλουν το κύρος του ιατρικού λειτουργήματος και την υπόληψη του ιατρικού κόσμου.

«Ο ΙΣΑ συνεχίζει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης.

    Διαβάστε επίσης

    Θάνατος Μαζωνάκη: Τι δεν «δένει» στις καταθέσεις των γιατρών, οι 4 αντιφάσεις που εξετάζει η αστυνομία

    Γιώργος Μαζωνάκης: Δύο ενέσεις αδρεναλίνης έκανε στον τραγουδιστή ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος – Εξετάζεται αν έγινε σωστά η χρήση του φαρμάκου

    Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχω άνδρα 55 ετών, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία» – Η κλήση του γιατρού στο ΕΚΑΒ 

    google_news_icon

    Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

    ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

    ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
    tsipras-varoufakis
    ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

    Κατηγορηματικός ο Βαρουφάκης: Προτιμώ τον θάνατο από το να μπω σε κυβέρνηση Τσίπρα

    kolonaki mazonakis – new
    ΕΛΛΑΔΑ

    ΙΣΑ για Μαζωνάκη: Αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος στους δύο γιατρούς

    trump-234
    ΚΟΣΜΟΣ

    Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι’ αυτό μαχόμαστε σήμερα

    giorgos-manolis-mazonakis
    ΕΛΛΑΔΑ

    Συντετριμμένος ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου εμένα ποιος θα το φέρει πίσω;»

    theodoropoulos_gaka_new_1234
    ΕΛΛΑΔΑ

    Γιώργος Μαζωνάκης: Ενέσεις αδρεναλίνης του έκανε ο Θεοδωρόπουλος – Οι γιατροί έψαχναν μέσω ΑΙ τρόπους να τον επαναφέρουν – Η φωτογραφία στο κινητό της Γάκα

    Δείτε όλες τις ειδήσεις
    giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
    ΑΘΛΗΤΙΚΑ

    Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

    venzini kaysima lefta
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

    garbi-schinas-new
    LIFESTYLE

    Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

    gaka-profil
    ΕΛΛΑΔΑ

    Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

    onasi athina jan tops
    ΕΛΛΑΔΑ

    Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

    Δείτε όλες τις ειδήσεις

    Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 19:25
    tsipras-varoufakis
    ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

    Κατηγορηματικός ο Βαρουφάκης: Προτιμώ τον θάνατο από το να μπω σε κυβέρνηση Τσίπρα

    kolonaki mazonakis – new
    ΕΛΛΑΔΑ

    ΙΣΑ για Μαζωνάκη: Αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος στους δύο γιατρούς

    trump-234
    ΚΟΣΜΟΣ

    Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι’ αυτό μαχόμαστε σήμερα

    1 / 3