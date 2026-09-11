ΙΣΑ για Μαζωνάκη: Αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος στους δύο γιατρούς

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Σε σειρά θεσμικών ενεργειών προχωρά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την απόφαση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Ο ΙΣΑ κινεί αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ήδη χθες πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΣΑ στον χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Μετά την αυτοψία συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί σήμερα στους εμπλεκόμενους ιατρούς με δικαστικό επιμελητή.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, οι γιατροί καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός πέντε ημερών. Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεών τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφασίσει εάν συντρέχουν λόγοι για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Οι τρεις αποφάσεις του ΙΣΑ

Παράλληλα, το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ αποφάσισε ομόφωνα:

Την έναρξη αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος των δύο ιατρών.

σε βάρος των δύο ιατρών. Την κίνηση της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας , προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενη εισήγηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των εμπλεκομένων, με βάση την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

, προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενη εισήγηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για των εμπλεκομένων, με βάση την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Την παράσταση του ΙΣΑ προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά την ποινική διαδικασία, καθώς, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ενέργειες που προσβάλλουν το κύρος του ιατρικού λειτουργήματος και την υπόληψη του ιατρικού κόσμου.

«Ο ΙΣΑ συνεχίζει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης.

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