Γιώργος Μαζωνάκης: Ενέσεις αδρεναλίνης του έκανε ο Θεοδωρόπουλος – Οι γιατροί έψαχναν μέσω ΑΙ τρόπους να τον επαναφέρουν – Η φωτογραφία στο κινητό της Γάκα

Takeaways by to pontiki AI Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ στις 16:21, ενώ οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο παρέλαβαν τον ασθενή για διακομιδή στο νοσοκομείο.

Οι αρχές εξετάζουν τη διαδικασία χορήγησης αδρεναλίνης, καθώς και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων γιατρών σχετικά με την παρουσία τους στο περιστατικό.

Επιπλέον, η κατάθεση του οδηγού ταξί διαψεύδει τους ισχυρισμούς των γιατρών για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.

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Νέες αποκαλύψεις για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά τη μοιραία ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο τραγουδιστής, κατά την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποίησε στις 16:21 το ΕΚΑΒ λέγοντας πως έχει περιστατικό με άνδρα 55 ετών πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, στον οποίο κάνει ΚΑΡΠΑ.

Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στις 16:28, είδαν τον κ. Θεοδωρόπουλο να κάνει ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη. Ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη του ιατρείου να τους ενημερώσει για το αν έχουν χορηγηθεί φάρμακα και ποια στον ασθενή ώστε να το διαβιβάσουν στο νοσοκομείο Ελπίς όπου θα διεκομίζετο ο τραγουδιστής.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τους ενημέρωσε ότι έχει χορηγήσει ένεση αδρεναλίνης 1 mg, χωρίς να διευκρινίσει τον χρόνο που έγινε αυτό. Στη συνέχεια, ενώπιον των διασωστών, ο γιατρός χορήρησε μία ακόμη ένεση στον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς να υπάρξει ανάταξη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, αυτό που εξετάζεται είναι αν έγινε σωστή χρήση της αδρεναλίνης, ενός φαρμάκου, το οποίο χρησιμοποιείται με συγκεκριμένο τρόπο όταν χορηγείται για ανάνηψη.

Ο ίδιος ο κ. Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό καθώς έλειπε από το ιατρείο του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου.

Τι αντιφάσεις του ζευγαριού των γιατρών ανέδειξε με την κατάθεσή του ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Καρνεάδου 11. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα υποστήριξαν ότι ο τραγουδιστής προσήλθε με καθυστέρηση στο ραντεβού του γύρω στις 16:30, κάτι που διαψεύδεται εκ των πραγμάτων από την κλήση στο ΕΚΑΒ που έγινε στις 16:21. Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη πολύ νωρίτερα έξω από το ιατρείο.

Η Γάκα διέγραψε από το κινητό της φωτογραφία του Μαζωνάκη την ώρα της θεραπείας – Έψαχνα μέσω ΑΙ πώς να τον επαναφέρουν

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες για τη συμπεριφορά των γιατρών πάνω από τον ημιθανή τραγουδιστή συγκλονίζουν.

Όπως προκύπτει, οι δύο γιατροί που ανέλαβαν τον τραγουδιστή το μοιραίο μεσημέρι της Τετάρτης, και διοικούσαν το ιατρείο, είχαν βγάλει φωτογραφία τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που εκείνος υποβαλλόταν στην θεραπεία. Όπως αποκάλυψε το Live News, η 56χρονη γιατρός είχε στο κινητό της την εικόνα του γνωστού ερμηνευτή, την οποία έσπευσε να διαγράψει. Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να την ανακτήσουν.

Παράλληλα, ένα νέο συγκλονιστικό στοιχείο, είναι το γεγονός ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, οι δύο γιατροί έψαξαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), τρόπους για να τον επαναφέρουν. Όπως αποκαλύφθηκε νωρίτερα, το ζευγάρι φέρεται να μην ακολούθησε το πρωτόκολλο πριν την θεραπεία του τραγουδιστή, και φέρεται να μην κάλεσε έγκαιρα το ΕΚΑΒ για την μεταφορά του τραγουδιστή στο «Ελπίς».

Όλα αυτά, την στιγμή που οι δύο γιατροί έχουν αναφέρει ο τραγουδιστής έφτασε στο γραφείο τους 16:30 το μεσημέρι λίγο πριν καταρρεύσει πράγμα που διαψεύστηκε από τα πλάνα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, στα οποία φαίνεται ο 54χρονος ερμηνευτής να μπαίνει στην κλινική στις 13:00. Παρά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, αποδείχτηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε την ώρα που έχασε τις αισθήσεις του ο τραγουδιστής, ο οποίος βρισκόταν στο ιατρείο για πάνω από 3 ώρες.

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