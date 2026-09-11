Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών στα Χανιά – Οι συμμαθητές τους βιντεοσκοπούσαν και τις παρότρυναν 

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Ανήλικη ξυλοκοπήθηκε άγρια από άλλες δύο ανήλικες στα Χανιά.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το zarpanews ακούγεται το ένα κορίτσι να λέει στο θύμα «γιατί δεν μιλάς κοπέλου μου;»

Στη συνέχεια άλλη ανήλικη την σπρώχνει. Όταν το θύμα αντεπιτίθεται μπαίνει και η πρώτη στον καβγά. Την τραβάνε από τα μαλλιά, την ρίχνουν στο έδαφος, της ρίχουν γροθιές και στο τέλος χύνουν νερό στο κεφάλι της.

Μπροστά σε όσα διαδραματίστηκαν ήταν πολλοί ανήλικοι, οι οποίο όχι μόνο δεν προσπάθησαν να χωρίσουν τις εμπλεκόμενες στο επεισόδιο, αλλά τις προέτρεπαν να παίξουν ξύλο.

«Μπουκέτο» ακούγεται να λέει ένας, «ωωωω» άλλοι, «βάλτο κάτω» και βιντεοσκοπούν. Μόνο όταν η το θύμα έχει εξευτελιστεί αρκετά παρεμβαίνουν, λέγοντας «εντάξει, φτάνει».

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