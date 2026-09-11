Με 5 μέλη του ΠΣ η Καρυστιανού στη ΔΕΘ και η σημειολογία της παρουσίας Γρατσία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με 5 από τα 9 μέλη που συγκροτούσαν αρχικά το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, εμφανίστηκε η Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

Κάποια μέλη έχουν φύγει έτσι κι αλλιώς (πχ Αυγερινός), αλλά έχει σημασία το… συλλογικό της εμφάνισης.

Η Καρυστιανού δεν ήθελε προφανώς να έχει στο πλάι της μόνο την Μαρία Γρατσία, καθώς έχει κατηγορηθεί ότι κάνει «κουμάντο» στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία μόνο η ίδια μαζί με την γνωστή δικηγόρο και άλλοτε πολιτεύτρια της Νίκης.

Έτσι ανέβασε στο βήμα και άλλα στελέχη και συγκεκριμένα τους Δημήτρη Παναγιωτόπουλος, Γιώργο Δρόσο, Γιάννη Χατζηαντωνίου Γιάννη και Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Παρούσα και η Αρετή Μπατά, στέλεχος της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Το αν και ποιες αλλαγές έχει κάνει στο ηγετικό όργανο, θα φανεί στην πορεία.

Διαβάστε επίσης

Όταν ο Τσίπρας… έκανε ντου στον Σχοινά

«Καρφιά» Λαζαρίδη για συνεργάτη του Δένδια – Αιχμές για «έπαρση» και «αλαζονεία»

Το δώρο του Απόλλωνα, ο Ηράκλης που θέλει «βοήθεια» και οι συνομιλίες με φοιτητές – Όλα όσα έγιναν στην περιήγηση του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ (Photos +Video)