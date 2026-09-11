Η Ρωσία θα θέσει τη Λιθουανία στο «στόχαστρό» της αν αυτή εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφός της

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Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα στρέψει τα ρωσικά πυρηνικά όπλα προς τη Λιθουανία αν η χώρα της Βαλτικής, μέλος του ΝΑΤΟ και γείτονας της Ρωσίας, εγκαταστήσει στην επικράτειά της πυρηνικές κεφαλές από τα οπλοστάσια των συμμάχων της.

«Αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε (λιθουανικό) έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε, κατά συνέπεια, το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί, αντιστοίχως, στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η άφιξη πυρηνικών όπλων στη Λιθουανία θα ήταν «ένα πολύ σοβαρό σημείο καμπής όσον αφορά την κλιμάκωση των εντάσεων», πρόσθεσε σε συνέντευξή του στην ρωσική κρατική τηλεόραση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Λιθουανία κινείται προς την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης αποθήκευσης πυρηνικών όπλων στην επικράτειά της, στο πλαίσιο μιας κίνησης που, όπως λέει, στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειάς της μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αυτή η προτεινόμενη συνταγματική αναθεώρηση εξετάζεται επί του παρόντος από το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας. Απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων για να εγκριθεί και η πρόταση έχει την υποστήριξη του προέδρου, καθώς και κύριων πολιτικών κομμάτων, και θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ αυτόν τον χειμώνα.

Στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε την επιθυμία του η χώρα του να συμμετάσχει στην πυρηνική αποτροπή της Δύσης κατά της Μόσχας, υπαινισσόμενος την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας της Βαλτικής.

Ωστόσο, Λιθουανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τη φιλοξενία τέτοιων όπλων στο έδαφος της χώρας.

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