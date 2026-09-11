WSJ: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε πραγματικά τον κόσμο – Η «χαμένη δεκαετία των ΗΠΑ» και η «άνοδος» Κίνας και Ρωσίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια τάξη παραμένει τεράστιο. Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, αυτό που άλλαξε καθοριστικά τις διεθνείς ισορροπίες δεν ήταν μόνο το τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά κυρίως οι επιλογές που ακολούθησαν.
Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 θεωρήθηκαν από την πρώτη στιγμή σημείο καμπής. Η Ουάσινγκτον μίλησε για έναν «διαφορετικό κόσμο» και ξεκίνησε έναν παγκόσμιο «Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας».
Η πραγματική αλλαγή, ωστόσο, ήρθε κυρίως από την αμερικανική αντίδραση. Οι ΗΠΑ αφιέρωσαν τεράστιους στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς πόρους στους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, την ώρα που άλλες δυνάμεις, κυρίως η Κίνα και η Ρωσία, ενίσχυαν σταδιακά τη θέση τους.
Για να γίνει κατανοητή η αλλαγή, έχει σημασία το πού βρίσκονταν οι ΗΠΑ πριν από τις επιθέσεις.
Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η αμερικανική κυριαρχία έμοιαζε αδιαμφισβήτητη. Η νίκη στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου είχε ενισχύσει την εικόνα μιας στρατιωτικής υπερδύναμης που μπορούσε να αντιμετωπίζει απειλές μακριά από τα σύνορά της, γρήγορα και με σχετικά περιορισμένες απώλειες.
Παράλληλα, κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι η οικονομική ενσωμάτωση χωρών όπως η Κίνα και η Ρωσία στο παγκόσμιο σύστημα θα τις έφερνε πιο κοντά στη Δύση.
Η Ουάσινγκτον:
Υπήρχαν, πάντως, ήδη προειδοποιήσεις ότι μια οικονομικά ισχυρότερη Κίνα θα μετέτρεπε αργότερα την οικονομική της δύναμη σε στρατιωτική, ενώ αναλυτές τόνιζαν ότι οι ΗΠΑ δεν έπρεπε να επιτρέψουν την ανάδυση μιας δύναμης ικανής να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους στην Ευρασία.
Μετά τις επιθέσεις, οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Αφγανιστάν για να πλήξουν την Αλ Κάιντα, η οποία είχε οργανώσει τα χτυπήματα.
Ακολούθησε η εισβολή στο Ιράκ, με βασικό επιχείρημα, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής, τα οποία τελικά δεν βρέθηκαν.
Οι δύο μακροχρόνιοι πόλεμοι:
Την ίδια στιγμή, το διεθνές σύστημα άρχιζε να επιστρέφει στον ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.
Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν αργότερα ότι ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας απορρόφησε χρόνο, ενέργεια και πόρους που θα μπορούσαν να είχαν διοχετευθεί στη διαμόρφωση μιας πιο ισχυρής αμερικανικής στρατηγικής στην Ασία.
Μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις εκείνης της περιόδου δεν είχε άμεση σχέση με την τρομοκρατία.
Στις 11 Δεκεμβρίου 2001, μόλις τρεις μήνες μετά τις επιθέσεις, η Κίνα έγινε επίσημα μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Η ένταξή της, την οποία είχαν υποστηρίξει τόσο η Ουάσινγκτον όσο και μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις, άνοιξε περισσότερο την κινεζική οικονομία στο παγκόσμιο εμπόριο και έδωσε στη χώρα μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
Η αλλαγή ήταν εντυπωσιακή:
Οι οικονομολόγοι χαρακτήρισαν αυτή την ανατροπή «κινεζικό σοκ».
Παράλληλα αυξήθηκαν οι καταγγελίες ότι το Πεκίνο έκλεβε πνευματική ιδιοκτησία, πίεζε ξένες εταιρείες να μεταφέρουν τεχνολογία, επιδοτούσε κρατικές επιχειρήσεις και παραβίαζε ή παρέκαμπτε δεσμεύσεις του απέναντι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της ανάλυσης είναι ότι οι ΗΠΑ, απορροφημένες από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία, άργησαν να διαχειριστούν την άνοδο της Κίνας.
Θα μπορούσαν, σύμφωνα με αναλυτές και διπλωμάτες, να είχαν κινηθεί νωρίτερα:
Η απόσπαση της αμερικανικής προσοχής ήταν εμφανής ακόμη και σε διπλωματικό επίπεδο. Στελέχη της κυβέρνησης Τζορτζ Μπους απουσίασαν από σημαντικές περιφερειακές συναντήσεις στην Ασία, μεταξύ των οποίων σύνοδοι της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Η κυβέρνηση Μπαράκ Ομπάμα επιχείρησε αργότερα μια «στροφή προς την Ασία» και προώθησε την Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού, μια εμπορική συμφωνία που αρχικά θα άφηνε εκτός την Κίνα.
Όμως στο μεταξύ η αμερικανική κοινή γνώμη είχε στραφεί έντονα εναντίον των μεγάλων εμπορικών συμφωνιών και οι ΗΠΑ τελικά δεν συμμετείχαν.
Οι κυβερνήσεις Τραμπ και Μπάιντεν επιχείρησαν αργότερα να περιορίσουν την κινεζική ισχύ με:
Όμως η Κίνα είχε ήδη περάσει το κρίσιμο σημείο της ανάπτυξής της.
Διέθετε πλέον τεράστια βιομηχανική βάση, κρατικά υποστηριζόμενο καπιταλιστικό μοντέλο, μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό και δυνατότητα να παρακάμπτει μέρος των δυτικών περιορισμών.
Η οικονομική άνοδος της Κίνας συνοδεύτηκε από ταχεία στρατιωτική ενίσχυση.
Το Πεκίνο:
Η οικονομική δύναμη μετατράπηκε έτσι σταδιακά σε στρατηγική και στρατιωτική ισχύ.
Παράλληλα, η Ρωσία ακολούθησε ολοένα πιο επιθετική πορεία.
Η εισβολή στη Γεωργία το 2008 και η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 δεν οδήγησαν σε αποτροπή της περαιτέρω ρωσικής επέκτασης. Ακολούθησε η πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.
Η κριτική που διατυπώθηκε εκ των υστέρων είναι ότι η Δύση θα μπορούσε να είχε κινηθεί νωρίτερα, με αυστηρότερες κυρώσεις και μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση των ευάλωτων γειτονικών χωρών της Ρωσίας.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι, την ώρα που η Ουάσινγκτον παρέμενε επικεντρωμένη στον Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας, τόσο η Κίνα στην Ανατολική Ασία όσο και η Ρωσία στην Ευρώπη ενίσχυαν την ικανότητά τους να αμφισβητούν την αμερικανική ισχύ.
Η άνοδος της Κίνας, πάντως, δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
Η οικονομική φιλελευθεροποίηση της χώρας είχε ξεκινήσει ήδη από το 1978, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ίδιες οι δυτικές επιχειρήσεις.
Για δεκαετίες, εταιρείες από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες μετέφεραν στην Κίνα:
Το αντάλλαγμα ήταν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, υψηλότερα περιθώρια κέρδους και βραχυπρόθεσμα οφέλη για τους μετόχους.
Στην πορεία, όμως, συνέβαλαν στη δημιουργία των κινεζικών επιχειρήσεων που σήμερα ανταγωνίζονται τις δυτικές εταιρείες στις παγκόσμιες αγορές.
Οι ανατροπές μετά την 11η Σεπτεμβρίου δεν περιορίστηκαν στη γεωπολιτική.
Η άνοδος της Κίνας, η απώλεια βιομηχανικών θέσεων εργασίας, οι πόλεμοι, η μετανάστευση και η χρηματοπιστωτική κρίση ενίσχυσαν την πολιτική δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ.
Μέχρι το 2025, μόλις το 17% των Αμερικανών δήλωνε ότι εμπιστεύεται την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πράττει το σωστό, σύμφωνα με το Pew Research Center.
Η δυσαρέσκεια αυτή ενίσχυσε απομονωτικές και εθνικιστικές τάσεις και συνέβαλε στην άνοδο του κινήματος «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ.
Παράλληλα, αυξήθηκε η αμφισβήτηση θεσμών και συμμαχιών όπως:
Ανάλογες πολιτικές εντάσεις εμφανίστηκαν και στην Ευρώπη, μαζί με την ενίσχυση της δεξιάς, της ξενοφοβίας και της αμφισβήτησης θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ίδια η ανάλυση επισημαίνει ότι θα ήταν υπερβολικό να αποδοθούν όλες αυτές οι αλλαγές στην 11η Σεπτεμβρίου.
Η αποβιομηχάνιση των ΗΠΑ είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. Οι θέσεις εργασίας στην αμερικανική μεταποίηση είχαν κορυφωθεί ήδη από το 1979, ενώ εργοστάσια και παραγωγή μεταφέρονταν για χρόνια σε χώρες με χαμηλότερο εργατικό κόστος.
Πριν ακόμη από το «κινεζικό σοκ», η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία είχε αντιμετωπίσει το λεγόμενο «ιαπωνικό σοκ» και τον έντονο ανταγωνισμό από την Ιαπωνία.
Η παγκοσμιοποίηση, η κοινωνική αναταραχή και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων ήταν επομένως τάσεις που είχαν ήδη τεθεί σε κίνηση.
Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δημιούργησε από μόνη της τη σημερινή παγκόσμια τάξη.
Έπαιξε όμως καθοριστικό ρόλο μέσω των αποφάσεων που έλαβαν οι ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις, αλλά και μέσω των παρεμβάσεων που δεν έκαναν.
Ενώ η Ουάσινγκτον αφιέρωνε τεράστιους πόρους στον Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας, η Κίνα ενίσχυε την οικονομική και στρατιωτική της ισχύ, η Ρωσία επέστρεφε ως επιθετική δύναμη και η εμπιστοσύνη στην παγκοσμιοποίηση υποχωρούσε.
Υπό αυτή την έννοια, η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε πράγματι τον κόσμο, αλλά κυρίως μέσα από όσα ακολούθησαν, συμπεραίνει η Wall Street Journal.
Διαβάστε επίσης
Κύπρος: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος
Πέθανε η Έμα Μπονίνο, ιστορική μορφή των Ιταλών Ριζοσπαστών και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα
«Η επόμενη “11η Σεπτεμβρίου” μπορεί ήδη να προετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε» – Τι δήλωσε ο αρχηγός της MI5
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.