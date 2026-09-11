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11.09.2026 13:29

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο Αττικής, στη μάχη δύο ελικόπτερα

11.09.2026 13:29
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, εθελοντές και για την αεροπυρόσβεση 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας ενώ όπως επισημαίνεται η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 14:08
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