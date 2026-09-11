Μείζονα κρίση στη ΝΔ: Ο Λαζαρίδης «ξηλώθηκε» από εισηγητής σε συμβάσεις μετά την επίθεση στο διευθυντή του Δένδια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μείζονα κρίση εντός της ΝΔ εξελίσσεται η επίθεση του βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη, στον διευθυντή του γραφείου του υπουργείου Άμυνας, μέσω εξαιρετικά σκληρής ανάρτησης στα social media.

Λίγες ώρες αργότερα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ προχώρησε στην αντικατάσταση του εισηγητή της πλειοψηφίας στην κύρωση δύο συμβάσεων του υπουργείου Άμυνας την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια, με αποτέλεσμα στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είχε οριστεί εισηγητής αρχικά, τοποθετήθηκε ο Γιώργος Αμυράς.

Είχε προηγηθεί το απόγευμα της Πέμπτης, επιθετική ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Στην επίμαχη ανάρτηση, καταλόγιζε «έπαρση» και «αλαζονεία» στον εν λόγω συνεργάτη του υπουργού επειδή δεν ανταποκρίθηκε στα τηλεφωνήματα του βουλευτή, ο οποίος όπως ανέφερε επιδίωκε συνεννόηση με το υπουργείο εν όψει των δύο κυρώσεων. «Να τον χαίρεται ο κ. Δένδιας» κατέληγε, μάλιστα η ανάρτησή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανάρτηση Λαζαρίδη προκάλεσε από δυσφορία ως οργή στο υπουργείο, αλλά και στην κυβέρνηση, και έτσι, λίγο αργότερα, το βράδυ της Πέμπτης, ο βουλευτής ενημερώθηκε αρμοδίως από την Κ.Ο. για την αντικατάστασή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το «θερμόμετρο» ανέβηκε πολύ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μ. Λαζαρίδης υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του, όταν αποκαλύφθηκε ότι, στο παρελθόν και χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα, είχε εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος σε γενικές γραμματείες επί κυβερνήσεων Καραμανλή και Σαμαρά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε υπάρξει δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο είχε υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Εντύπωση, δε, είχε προκαλέσει ανάρτήση του πριν από μερικές ημέρες, όταν, στο πλαίσιο του πένθους για το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα είχε ενημερώσει τους ψηφοφόρους του ότι δεν θα παραστεί στη… γιορτή γίδας…

Διαβάστε επίσης

ΥΠΕΞ για 11η Σεπτεμβρίου: «Στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού»

«Μύδροι» Πολάκη για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο είναι σαν να κάνεις θυρεοειδεκτομή σε ασανσέρ»

Όταν ο Τσίπρας… έκανε ντου στον Σχοινά