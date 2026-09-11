search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 14:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2026 13:54

Μείζονα κρίση στη ΝΔ: Ο Λαζαρίδης «ξηλώθηκε» από εισηγητής σε συμβάσεις μετά την επίθεση στο διευθυντή του Δένδια

11.09.2026 13:54
makarios lazaridis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μείζονα κρίση εντός της ΝΔ εξελίσσεται η επίθεση του βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη, στον διευθυντή του γραφείου του υπουργείου Άμυνας, μέσω εξαιρετικά σκληρής ανάρτησης στα social media.

Λίγες ώρες αργότερα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ προχώρησε στην αντικατάσταση του εισηγητή της πλειοψηφίας στην κύρωση δύο συμβάσεων του υπουργείου Άμυνας την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια, με αποτέλεσμα στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είχε οριστεί εισηγητής αρχικά, τοποθετήθηκε ο Γιώργος Αμυράς.

Είχε προηγηθεί το απόγευμα της Πέμπτης, επιθετική ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Στην επίμαχη ανάρτηση, καταλόγιζε «έπαρση» και «αλαζονεία» στον εν λόγω συνεργάτη του υπουργού επειδή δεν ανταποκρίθηκε στα τηλεφωνήματα του βουλευτή, ο οποίος όπως ανέφερε επιδίωκε συνεννόηση με το υπουργείο εν όψει των δύο κυρώσεων. «Να τον χαίρεται ο κ. Δένδιας» κατέληγε, μάλιστα η ανάρτησή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανάρτηση Λαζαρίδη προκάλεσε από δυσφορία ως οργή στο υπουργείο, αλλά και στην κυβέρνηση, και έτσι, λίγο αργότερα, το βράδυ της Πέμπτης, ο βουλευτής ενημερώθηκε αρμοδίως από την Κ.Ο. για την αντικατάστασή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το «θερμόμετρο» ανέβηκε πολύ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μ. Λαζαρίδης υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του, όταν αποκαλύφθηκε ότι, στο παρελθόν και χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα, είχε εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος σε γενικές γραμματείες επί κυβερνήσεων Καραμανλή και Σαμαρά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε υπάρξει δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο είχε υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Εντύπωση, δε, είχε προκαλέσει ανάρτήση του πριν από μερικές ημέρες, όταν, στο πλαίσιο του πένθους για το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα είχε ενημερώσει τους ψηφοφόρους του ότι δεν θα παραστεί στη… γιορτή γίδας

Διαβάστε επίσης

ΥΠΕΞ για 11η Σεπτεμβρίου: «Στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού»

«Μύδροι» Πολάκη για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο είναι σαν να κάνεις θυρεοειδεκτομή σε ασανσέρ»

Όταν ο Τσίπρας… έκανε ντου στον Σχοινά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaritsis 543- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Χαρίτσης: Η ανάρτηση για την κόρη του που έγινε «πρωτάκι» και «το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας»

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια εξέταση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στη Ρευματολογία;

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ψύλλοι «έκλεισαν» δημοτικό σχολείο – «Επίθεση» σε μαθητές και δασκάλους κατά τον Αγιασμό

makarios lazaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μείζονα κρίση στη ΝΔ: Ο Λαζαρίδης «ξηλώθηκε» από εισηγητής σε συμβάσεις μετά την επίθεση στο διευθυντή του Δένδια

adv-new
ADVERTORIAL

Παιδική & Νεανική Χορωδία Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

mazonakis synenteuxi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια η κηδεία του – Πότε θα γίνει η νεκροψία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 14:08
xaritsis 543- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Χαρίτσης: Η ανάρτηση για την κόρη του που έγινε «πρωτάκι» και «το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας»

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια εξέταση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στη Ρευματολογία;

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ψύλλοι «έκλεισαν» δημοτικό σχολείο – «Επίθεση» σε μαθητές και δασκάλους κατά τον Αγιασμό

1 / 3