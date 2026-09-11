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11.09.2026 12:35

Κύπρος: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος

11.09.2026 12:35
aerodromio larnakas new

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Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από πληροφορία για πιθανή απειλή βόμβας σε αεροσκάφος που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει για πτήση προς την Ιταλία.

Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Λάρνακς και οι επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος αποβιβάστηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί εάν η απειλή είναι πραγματική.

Στο αεροδρόμιο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εξετάζουν την πληροφορία και διερευνούν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε ότι οι Αρχές έχουν κινητοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την προέλευση της απειλής.

Όπως ανέφερε, «στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που λήφθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες»

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πληροφορία αξιολογείται και διερευνάται, ενώ οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η απειλή αφορά συγκεκριμένο εύρημα στο αεροσκάφος ή εάν πρόκειται για πληροφορία που διαβιβάστηκε στις Αρχές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις κυπριακές Αρχές.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 14:08
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