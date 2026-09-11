Αυστρία: Η σοκαριστική ομολογία του 51χρονου που «πουλούσε» τη ναρκωμένη σύζυγό του για σεξ – «Την σκότωσα, τη δούλεψα πλήρως»

Takeaways by to pontiki AI Ένας 51χρονος άνδρας στην Αυστρία κατηγορείται για τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση της 39χρονης συζύγου του, την οποία νάρκωνε και εξέδιδε σε άλλους άνδρες έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Η γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη, ενώ η αδελφή του δράστη κατέθεσε ότι ο ίδιος παραδέχθηκε την πράξη του με υπερηφάνεια.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του συζύγου και ενός ακόμη 51χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιθέσεις.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς οι αρχές αναλύουν το περιεχόμενο απάνθρωπων μηνυμάτων που αντάλλασσαν οι δράστες σχετικά με τις σεξουαλικές επιθέσεις.

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Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση του Μάρχτρενκ, στην Αυστρία, όπου ένας 51χρονος κατηγορείται ότι υπέβαλλε επί μακρόν τη 39χρονη σύζυγό του σε σεξουαλική κακοποίηση, επιτρέποντας σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν έναντι χρημάτων. Η 39χρονη γυναίκα τελικά άφησε την τελευταία της πνοή.

Η κατάθεση της μικρότερης αδελφής του βασικού υπόπτου, η οποία πλέον δημοσιοποιήθηκε, περιγράφει όσα ο ίδιος φέρεται να της είπε μόλις δύο ημέρες μετά τον θάνατο της συζύγου του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αυστριακής «Krone», ο 51χρονος φέρεται να ομολόγησε στην αδελφή του γελώντας και, όπως εκείνη αντιλήφθηκε, σχεδόν με υπερηφάνεια. Για τις ανάγκες του δημοσιεύματος, η μικρότερη αδελφή του υπόπτου αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Hanna».

Η συνάντηση έγινε στο διαμέρισμα της μητέρας τους. Η «Hanna», δύο ημέρες μετά τον οδυνηρό θάνατο της 39χρονης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον αδελφό της και ετοιμαζόταν να φύγει. Τότε, χωρίς η ίδια να τον έχει ρωτήσει, εκείνος φέρεται να άρχισε να της μιλά για όσα είχαν συμβεί.

Τι κατέθεσε η αδελφή του 51χρονου

Στην αστυνομική αναφορά περιλαμβάνεται το ακόλουθο απόσπασμα από την κατάθεσή της, με τα ονόματα να έχουν απαλειφθεί:

«Είπε ότι η (…) πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ και ότι εκείνος τη σκότωσε. Τον ρώτησα πώς ήταν δυνατόν αυτό και μου είπε ότι την είχε “πάρει κανονικά” (…) και ότι (…) την είχε “δουλέψει” πλήρως. Είπε ότι ήταν όπως πάντα».

Η 39χρονη έχασε τη ζωή της πάνω σε κρεβάτι νερού μέσα στο σπίτι της.

Παρά τον θάνατο της γυναίκας, ο 51χρονος, που πλέον είναι προφυλακισμένος, δεν είχε συλληφθεί αμέσως. Εκείνη την περίοδο οι αρχές δεν γνώριζαν ακόμη ότι πίσω από την υπόθεση βρισκόταν, σύμφωνα με την εισαγγελία, μια σειρά βιασμών, την οποία οι εισαγγελικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «Pelicot 2.0», με αφορμή την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό.

Αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες και 500 ευρώ ανά «συνάντηση»

Ο 51χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού, φέρεται να έδινε στη σύζυγό του μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, να τη νάρκωνε και στη συνέχεια να την «πουλούσε» σε άλλους άνδρες.

Η μικρότερη από τα πέντε αδέλφια κατέθεσε ότι στο σπίτι του ζευγαριού υπήρχε συνεχής κίνηση αγνώστων.

«Παράξενοι άνδρες έρχονταν και έφευγαν συνεχώς από το σπίτι του ζευγαριού», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο αδελφός της τής είχε δείξει στο κινητό του προκλητικές φωτογραφίες της 39χρονης και της είχε πει ότι κάθε «συνάντηση» απέφερε 500 ευρώ.

«Μου είπε ότι (…) απέφερε 500 ευρώ ανά συνάντηση. Έτσι χρηματοδοτούσαν την κοινή τους ζωή. Αν (…) το έκανε με τη θέλησή της, δεν μπορώ να το πω», κατέθεσε.

Ο δεύτερος 51χρονος και τα σοκαριστικά μηνύματα

Υπό κράτηση βρίσκεται και ένας από τους φερόμενους «πελάτες», επίσης ηλικίας 51 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ιδιαίτερα βίαιο και πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά των βιασμών.

Οι δύο άνδρες φέρονται να κανόνιζαν τις σεξουαλικές επιθέσεις σαν να επρόκειτο για επαγγελματικά ραντεβού. Οι συνομιλίες τους έχουν καταγραφεί σε μεγάλο αριθμό μηνυμάτων, το περιεχόμενο των οποίων χαρακτηρίζεται από το αυστριακό δημοσίευμα εξαιρετικά απάνθρωπο.

Στα μηνύματα, η γυναίκα φέρεται να αποκαλούνταν «νεκρό κρέας» και «βρόμικο μικρό (…)».

Κατά το δημοσίευμα, μια από τις αγαπημένες συνήθειες του συζύγου ήταν να βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο και να ακούει τις κραυγές πόνου της γυναίκας του.

Σε ένα από τα αποσπάσματα των συνομιλιών αναφέρεται:

«Θα τη μεθύσω καλά. Μετά μπορείς να την πάρεις ξανά σκληρά. Ο τρόπος που κλαψούριζε τις προάλλες ήταν απίστευτος».

Το δίκτυο «Medusa» της Europol

Η υπόθεση έρχεται στο φως ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και το ευρωπαϊκό σχέδιο «Medusa» της Europol, το οποίο έχει στο στόχαστρο διαδικτυακά δίκτυα ανδρών που ναρκώνουν τις συντρόφους τους και στη συνέχεια τις κακοποιούν σεξουαλικά.

Έρευνες Γερμανών δημοσιογράφων έχουν ήδη οδηγήσει σε καταδίκες στην Αυστρία.

Η Αυστρία συμμετέχει στην επιχείρηση της Europol από τον Αύγουστο. Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών έχουν εντοπιστεί 158 θύματα, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση του Μάρχτρενκ, πάντως, δεν είχε συμπεριληφθεί στα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία.

Η Petra Huber-Lintner, από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας, δήλωσε:

«Χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δυνατότητα ανώνυμης επικοινωνίας, αυτό σίγουρα δεν θα υπήρχε σε τέτοια έκταση».

Ερευνώνται και άλλα πρόσωπα

Μέχρι στιγμής δύο άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση, ωστόσο η έρευνα απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ολοκληρωμένη.

Μέσα από τα αρχεία των διαδικτυακών συνομιλιών έχουν προκύψει και άλλα πρόσωπα που θεωρούνται ύποπτα και βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Στο επίκεντρο όλων παραμένει η 39χρονη γυναίκα, μητέρα μιας 16χρονης κόρης, η οποία είναι πλέον νεκρή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, είχε υποστεί τόσο βαριά εσωτερικά τραύματα, ώστε η έκτασή τους χαρακτηρίζεται αδύνατο να περιγραφεί με λόγια.

Η αδελφή του βασικού υπόπτου έκλεισε την κατάθεσή της με μια σκληρή αναφορά στον 51χρονο:

«Του είπα όμως ότι, αν αποδειχθεί πως (…) σκότωσε κάποιον, κάτι που προσωπικά πιστεύω, είναι ο απολύτως χειρότερος άνθρωπος που γνωρίζω».

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