«2048»: Ο Anthony Hopkins σε έναν δυστοπικό εφιάλτη κάτω από τη γη

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Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς (Anthony Hopkins) θα πρωταγωνιστήσει στο «2048», μια μετα-αποκαλυπτική ταινία επιστημονικής φαντασίας, σε σκηνοθεσία του Τίμοθι Γούντγουαρντ Τζούνιορ (Timothy Woodward Jr.) σύμφωνα με το Deadline.

EXCLUSIVE: Two-time Oscar winner Anthony Hopkins is set to star in '2048,' a post-apocalyptic sci-fi film from director Timothy Woodward Jr.



Hopkins and Woodward Jr recently teamed up on sci-fi-horror film 'Eyes In The Trees,' which is in post-production https://t.co/8OgFNRRgFX September 10, 2026

Οι δυο τους συνεργάστηκαν πρόσφατα και στο ατμοσφαιρικό sci-fi θρίλερ «Eyes In The Trees», το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της μεταπαραγωγής.

Με φόντο ένα δυστοπικό μέλλον όπου «ένας πλανήτης που πεθαίνει έχει αναγκάσει τα τελευταία απομεινάρια της ανθρωπότητας να καταφύγουν κάτω από τη γη, το “2048” εξελίσσεται μέσα σε μια τεράστια υπόγεια κοινωνία που ελέγχεται από τη Συλλογικότητα, ένα αυταρχικό καθεστώς που ρυθμίζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής και έχει διαγράψει κάθε ανάμνηση του επάνω κόσμου».

Η ιστορία εστιάζει «στον Wesley, έναν εργαζόμενο του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν εμπλέκεται σε μια μυστική αντιστασιακή οργάνωση που αμφισβητεί όλα όσα τους έχει διδάξει η Συλλογικότητα. Καθώς αρχίζει να ψάχνει την αλήθεια, προσελκύει την προσοχή του Bryant (Χόπκινς), του ευφυούς και αδίστακτου αρχιτέκτονα της Συλλογικότητας, ο οποίος διατηρεί την εξουσία μέσω της παρακολούθησης, της χειραγώγησης και της ψυχολογικής τρομοκρατίας».

«Έχοντας πρόσφατα συνεργαστεί με τον Τιμ Γούντγουορντ Τζούνιορ ως σκηνοθέτη, σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον να βρούμε ένα ακόμη σενάριο για να γυρίσουμε», ανέφερε σε δήλωσή του ο πολυβραβευμένος ηθοποιός.

«Η ιστορία του “2048” είναι σύνθετη και συναρπαστική: αγγίζει τις μυστηριώδεις αντιφάσεις που κρύβονται μέσα στην ανθρώπινη φύση, την ικανότητά μας τόσο για εξαιρετικά δημιουργικά επιτεύγματα και συμπόνια όσο και για το τρομερό μυστήριο της σκληρότητας. Ο Bryant είναι ένας εξίσου σύνθετος χαρακτήρας, ευφυής, συγκρατημένος και τρομακτικός μέσα στην απόλυτη βεβαιότητα με την οποία αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Ανυπομονώ πραγματικά να συνεργαστώ ξανά με τον Τίμοθι και να ζωντανέψουμε αυτή την ιστορία», κατέληξε.

Την παραγωγή της ταινίας θα αναλάβουν η Νάταλι Μπερν (Natalie Burn) μέσω της Born To Burn Films και ο Βολοντίμιρ Αρτεμένκο (Volodymyr Artemenko) για λογαριασμό της Eastern Film Investment.

«Το να συνεργάζομαι ξανά με τον Άντονι είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», σημείωσε ο Γούντγουορντ.

«Είναι πραγματικά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Προσδίδει τόσο μεγάλο βάθος, ευφυΐα και μια ήρεμη ένταση σε κάθε ρόλο, στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό για τον Bryant. Στον πυρήνα του, το “2048” είναι μια ιστορία για την ελευθερία, τον έλεγχο και τον αγώνα ενός ανθρώπου να ανακαλύψει την αλήθεια», συμπλήρωσε.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες.

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