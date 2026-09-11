Αμετανόητος ο «ειρηνοποιός» Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: Δεν μετανιώνω – Θα έκανα ξανά ακριβώς το ίδιο

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Πιστός στο δόγμα του, αλλά και παραδοσιακά των ΗΠΑ, ότι η παγκόσμια ειρήνη ή αλλιώς… Pax Americana, επιβάλλεται με συνεχείς πολέμους, εμφανίστηκε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση για το αν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, μια σύγκρουση που μπορεί να έχει επιπτώσεις για τους ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο του Fox News, Λόρα Ίνγκραχαμ, ο Τραμπ ερωτήθηκε εάν θα επέλεγε διαφορετικά, δεδομένου του πολιτικού κόστους που ενδέχεται να έχει ο πόλεμος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. «Δεν πιστεύω στη λέξη “μετάνοια“. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου», απάντησε, για να προσθέσει με έμφαση: «Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου.

«Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε, ενώ επανέλαβε τη δήλωση που έκανε την Τετάρτη 9/9 ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», οπότε και θα πέσουν οι τιμές στο πετρέλαιο και σε άλλα είδη. Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ζήτημα για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των εκλογών.

«Τελειώνει αμέσως μετά τις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να επηρεάσει τις εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

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