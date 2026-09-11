Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα σχολεία – Όλες οι αλλαγές της νέας χρονιάς

Takeaways by to pontiki AI Η σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκινά σήμερα με την τέλεση του αγιασμού σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας.

Οι μαθητές ενημερώνονται για το πρόγραμμα και παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία τους, ενώ η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αρχίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Το υπουργείο Παιδείας ενισχύει το διδακτικό προσωπικό με χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών.

Παράλληλα, εισάγεται το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου σε έντεκα σχολεία και τίθενται σε εφαρμογή νέα προγράμματα σπουδών.

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών περιλαμβάνει την αναβάθμιση εκατοντάδων σχολικών μονάδων και την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού σε πολλά σχολεία της επικράτειας.

Τέλος, το υπουργείο εισάγει το ψηφιακό σύστημα EduPlan.AI για την ακριβέστερη πρόβλεψη των αναγκών στελέχωσης της εκπαίδευσης ανά περιοχή.

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Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγει σήμερα Παρασκευή, η αυλαία της σχολικής χρονιάς 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα.

Με αφορμή την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η υπουργός θα επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δυο εκ των οποίων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ένα Επαγγελματικό Λύκειο και ένα Εσπερινό Γενικό Λύκειο.

Μετά την τέλεση του αγιασμού οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, ενώ θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους.

Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές να μπαίνουν πλέον σε κανονικό ρυθμό μαθημάτων.

Περισσότεροι εκπαιδευτικοί και νέες προσλήψεις – Διεθνές Απολυτήριο

Το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς «βρίσκει» τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η έναρξη, για πρώτη φορά, του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πρόκειται για τα Πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγ. Αναργύρων, Βαρβακείου, Ιωνιδείου, Ηρακλείου Κρήτης, το 1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα Μουσικά σχολεία Αθήνας, Παλλήνης, Βόλου και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα.

Ακόμη, το 2026-27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα σπουδών, θα εισαχθεί το μάθημα της Ηθικής από τη Γ’ Δημοτικού έως τη Γ’ Λυκείου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Γ’ Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.

Nέες υποδομες

Επιπλέον, στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά -και στην Α’ και Β’ τάξη του λυκείου, πέραν της Γ’.

Στο κομμάτι των υποδομών, σε 238 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το «πρώτο κουδούνι» θα χτυπήσει ξανά, με εκσυγχρονισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

Ως προς τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικοί πίνακες, η παράδοση νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.550 σχολεία, καθώς επίσης και η λειτουργία και αναβάθμιση σχολικών βιβλιοθηκών.

Τέλος, μία από τις καινοτομίες που θα φέρει η νέα σχολική χρονιά, είναι η ανάπτυξη του EduPlan.AI, ενός ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της στελέχωσης στην Εκπαίδευση, το οποίο θα εισαχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Το σύστημα θα συνδυάζει δεδομένα οργανικών θέσεων, λειτουργικών αναγκών, δημογραφικών μεταβολών και τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων, προκειμένου να προχωρεί σε εκτιμήσεις.

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