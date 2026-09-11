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11.09.2026 07:00

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ισχυρό ταμείο 123 εκατ. ευρώ αλλά χαμηλότερα κέρδη σε δύσκολη αγορά κατανάλωσης φέτος

11.09.2026 07:00
athinaiki zithopoiia

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Με ένα ιδιαίτερα ισχυρό ταμείο αλλά χαμηλότερη κερδοφορία ολοκλήρωσε το 2025 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, καθώς οι πιέσεις στην κατανάλωση και η αύξηση επιμέρους κατηγοριών κόστους αποτυπώθηκαν στα οικονομικά αποτελέσματα της μεγαλύτερης εταιρείας της εγχώριας αγοράς μπίρας. Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει του 2026, καθώς ο τουρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά η εγχώρια κατανάλωση εξακολουθεί να εμφανίζει σημάδια συγκράτησης.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 453 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 54,9 εκατ. ευρώ από 66,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην καθαρή κερδοφορία, η οποία περιορίστηκε στα 42 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά την κάμψη των κερδών, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει σημαντική χρηματοοικονομική δύναμη. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 122,79 εκατ. ευρώ, έναντι 121,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, δημιουργώντας ένα ισχυρό «μαξιλάρι» για επενδύσεις και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων διακυμάνσεων στην αγορά.

Στο μέτωπο του κόστους, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν στα 99,99 εκατ. ευρώ από 96,12 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενεργειακές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το κόστος προσωπικού μειώθηκε στα 41,82 εκατ. ευρώ έναντι 45,47 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Παρά τη χαμηλότερη κερδοφορία, η εταιρεία προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 33,56 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης και από κέρδη προηγούμενων ετών.

Για το 2026 η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα, με τη στρατηγική να εστιάζει στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των σημάτων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η πορεία της κατανάλωσης. Η αυξημένη τουριστική κίνηση αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τον κλάδο, όμως δεν αρκεί από μόνη της για να αντισταθμίσει πλήρως τις πιέσεις στην εγχώρια αγορά. Με τα νοικοκυριά να συνεχίζουν να μετρούν τις δαπάνες τους, το 2026 εξελίσσεται σε ακόμη μία χρονιά όπου οι όγκοι πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους θα βρίσκονται στο επίκεντρο.

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