Ιερά Σύνοδος: Όπισθεν ολοταχώς για τη βράβευση Αμβροσίου – Το αρχικό λάθος, ο σάλος και η επιστολή που εξόργισε την Ιεραρχία

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Έστω και με καθυστέρηση, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έκανε το αυτονόητο. Ανακάλεσε την απόφαση να τιμήσει τον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιο με τον Χρυσούν Σταυρό μετ’ αστέρος του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου. Μόνο που ο λόγος της αναδίπλωσης γεννά ένα μάλλον αναπόφευκτο ερώτημα: τώρα ανακάλυψε η Ιερά Σύνοδος ότι ο Αμβρόσιος μπορεί να είναι προκλητικός και προσβλητικός;

Η αρχική απόφαση είχε ληφθεί στις 26 Αυγούστου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών αρχιερωσύνης του, και η απονομή είχε προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου. Μάλιστα, η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας είχε υποδεχθεί την είδηση με «μεγίστη ευφροσύνη και ψυχική έξαρση». Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Και όχι χωρίς λόγο. Όπως είχε επισημάνει από τις 30 Αυγούστου το topontiki.gr, το παράσημο δεν είναι μια απλή επετειακή πλακέτα, αλλά δημόσια πράξη αναγνώρισης και τιμής. Και ο άνθρωπος που επρόκειτο να τιμηθεί έχει πίσω του μια μακρά διαδρομή ακραίων δημόσιων παρεμβάσεων.

Τι άλλαξε μέσα σε δεκαπέντε ημέρες;

Την Πέμπτη, λοιπόν, η νέα ΔΙΣ έκανε πίσω. Και μάλιστα ομόφωνα, έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία. Η αιτία, σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, ήταν μια πρόσφατη επιστολή που έστειλε ο Αμβρόσιος στα μέλη της νέας, 170ής Συνοδικής Περιόδου. Η Σύνοδος έκρινε το περιεχόμενό της «προσβλητικό προς το σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος» και ανακάλεσε την προηγούμενη απόφαση.

Τι ακριβώς έγραψε ο Αμβρόσιος; Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Το κείμενο της επιστολής δεν περιλαμβάνεται στο συνοδικό ανακοινωθέν και αυτό δείχνει σε ποιο σημείο ακραίο έχουν φτάσει οι σχέσεις τους.

Αλλά εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Γιατί οι απόψεις και η δημόσια συμπεριφορά του Αμβροσίου δεν αποκαλύφθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026. Ήταν γνωστές όταν στις 26 Αυγούστου αποφασίστηκε η παρασημοφόρησή του.

Ήταν γνωστή η ακραία επίθεσή του κατά των ομοφυλοφίλων, για την οποία η καταδίκη του έφτασε μέχρι τον Άρειο Πάγο, ενώ στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε την προσφυγή του, κρίνοντας ότι ο επίμαχος λόγος συνιστούσε ομοφοβικό λόγο μίσους και υποκίνηση σε βία. Ήταν επίσης γνωστές οι κατά καιρούς τοποθετήσεις του για τη Χρυσή Αυγή, όπως και οι επανειλημμένες συγκρούσεις του με εκκλησιαστικούς και πολιτικούς θεσμούς.

Μάλιστα, εκκλησιαστική αρθρογραφία είχε υπενθυμίσει, πριν από τη σημερινή ανάκληση, τις σφοδρές δημόσιες επιθέσεις που είχε εξαπολύσει κατά καιρούς ο ίδιος ο Αμβρόσιος εναντίον του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και της Ιεράς Συνόδου.

Κι όμως, τίποτε από όλα αυτά δεν είχε θεωρηθεί αρκετό για να εμποδίσει τη βράβευσή του. Χρειάστηκε μια καινούργια επιστολή, αυτή τη φορά προσβλητική για την ίδια τη Σύνοδο, ώστε μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες ο τιμώμενος να πάψει να θεωρείται άξιος του κορυφαίου παρασήμου.

Καλά έκανε, λοιπόν, η Ιερά Σύνοδος και ανακάλεσε μια εξαρχής λανθασμένη απόφαση. Αλλά δύσκολα αποφεύγει το επόμενο ερώτημα: όταν ο Αμβρόσιος προσέβαλλε κοινωνικές ομάδες ή προκαλούσε με τον δημόσιο λόγο του, μπορούσε να παρασημοφορηθεί· όταν όμως προσέβαλε τη Σύνοδο, ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή;

Γιατί, αν αυτό είναι το κριτήριο, το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στην απόφαση της 26ης Αυγούστου. Βρίσκεται και στον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να φτάσουμε στη 10η Σεπτεμβρίου για να ανακληθεί.

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