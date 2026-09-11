Σφίγγει ο κλοιός στην Ερυθρά Θάλασσα: Κατέλαβαν όλη την ακτή της Υεμένης, ανησυχία για τον έλεγχο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

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Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Υεμένης καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Οι σιίτες αντάρτες ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, καθώς και την παραλιακή πόλη Χοντέιντα. Τώρα επιδιώκουν να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στα παράλια της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Την Παρασκευή οι αντάρτες Χούθι έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, που βρίσκεται στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ, σύμφωνα με δύο πηγές από την κυβέρνηση της Υεμένης που μίλησαν στο Reuters, οι οποίες εξήγησαν ότι η πόλη αυτή όπως και το νησί αποτελούν κλειδί για τον έλεγχο του στενού.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Χούθι έχουν καταλάβει και το νησί Περίμ (Μαγιούν στα αραβικά) που χωρίζει στα δύο το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

«Πλοία που μετέφεραν ένοπλους μαχητές Χούθι έφτασαν στο νησί Μαγιούν μετά την απόσυρση των κυβερνητικών δυνάμεων χθες», είπε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, προσθέτοντας ότι «οι Χούθι ολοκλήρωσαν την κατάληψη της περιοχής του Μπαμπ ελ Μάντεμπ και του νησιού Μαγιούν».

Αυτόπτης μάρτυρας από την πλευρά του σχολίασε ότι ένοπλοι άνδρες «αναπτύσσονται κατά μήκος των ακτών του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, κυκλοφορώντας με στρατιωτικά οχήματα».

Την ίδια ώρα, αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν το αεροδρόμιο της παραθαλάσσιας πόλης Μόκα της Υεμένης που μόλις είχε καταληφθεί από αντάρτες. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Το Μπαμπ ελ Μάντεμπ (η Πύλη των Δακρύων) αποτελεί τη νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ανάμεσα στην Υεμένη -στην Αραβική Χερσόνησο- και το Τζιμπουτί και την Ερυθραία -στις αφρικανικές ακτές-, γεγονός που το καθιστά σημαντικό στόχο για τους Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Υεμένης καθώς και μεγάλο μέρος του βορρά.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον Κόλπο προς τη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ ή του αγωγού SUMED στις ακτές της Αιγύπτου, αλλά και προϊόντων προς την Ασία.

Ο αποκλεισμός του στενού αυτού θα απομονώσει τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, και θα τους στερήσει τη βασική τους θαλάσσια οδό, μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Συνομιλίες Ιράν-Σαουδικής Αραβίας

Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, που υποστηρίζουν αντίπαλες πλευρές στον πόλεμο στην Υεμένη, είχαν συνομιλίες το βράδυ της Πέμπτης, με θέμα «την κλιμάκωση της έντασης» στην περιοχή, ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά τους Χούθι, που μάχονται εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης και του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία που τις στηρίζει.

Το Ριάντ, που συνορεύει με την Υεμένη, βοηθά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας να απωθήσει τους αντάρτες.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συζήτησε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν «την κλιμάκωση της έντασης και την αυξανόμενη ανασφάλεια στην περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο δεν αναφέρει συγκεκριμένα την Υεμένη.

Με βάση την ανακοίνωση οι δύο άνδρες μίλησαν για «την ανάγκη να συνεχιστεί η συνεργασία και οι διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να προληφθεί η όξυνση της έντασης και να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε ότι «είναι αδύνατο να επιλυθεί η κρίση στην Υεμένη μέσω της συνέχισης (…) της στρατιωτικής επέμβασης».

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