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Μαχητές της Υεμένης επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic για την ανάπτυξη λογισμικού καθοδήγησης, ελέγχου και πλοήγησης για τους βαλλιστικούς πυραύλους τους, ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία.

Στην έκθεση της για τις απειλές στον τομέα των πληροφοριών, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η Anthropic δεν κατονόμασε τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι, αλλά ανέφερε ότι «εντόπισε έναν πυρήνα παραγόντων απειλής με έδρα τη βόρεια Υεμένη» — μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι — «που εκτελούσε τρία προγράμματα ανάπτυξης όπλων».

Η μελέτη αναδεικνύει τους αυξανόμενους κινδύνους από το ενδεχόμενο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να πέσουν σε λάθος χέρια, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να βελτιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Η ίδια έκθεση της Anthropic ανέφερε επίσης ότι επιστήμονες επιχείρησαν επανειλημμένα να χρησιμοποιήσουν το Claude για έρευνα σχετικά με βιολογικά όπλα.

We're publishing our most detailed threat intelligence report to date.



It covers how people tried to misuse Claude—for cyberattacks, influence operations, surveillance, biology, and building weapons—and how we found and stopped them.



We disrupted every operation in the report,… — Anthropic (@AnthropicAI) September 10, 2026

Τα αμερικανικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται σήμερα στην αιχμή της ανάπτυξης αντιμετωπίζουν μια διαρκή πρόκληση: να διασφαλίσουν ότι μη εξουσιοδοτημένοι παράγοντες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να επιτεθούν στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους.

Τρία προγράμματα ανάπτυξης όπλων

Η Anthropic ανέφερε ότι ο πυρήνας στη Υεμένη επιδίωξε να αναπτύξει όπλα, μεταξύ των οποίων έναν βαλλιστικό πύραυλο πολλαπλών σταδίων, έναν πύραυλο με πολλαπλές διαμορφώσεις και έναν κατευθυνόμενο πύραυλο, ο οποίος χρησιμοποιούσε έναν «υπολογιστή πτήσης κατηγορίας κινητού τηλεφώνου ευρείας εμπορικής διαθεσιμότητας».

«Οι παράγοντες χρησιμοποίησαν το Claude Code στη θέση ανθρώπων μηχανικών λογισμικού για να αναπτύξουν το λογισμικό καθοδήγησης, πλοήγησης και ελέγχου που κατευθύνει και σταθεροποιεί ένα ιπτάμενο όχημα», ανέφερε η Anthropic στην έκθεσή της.

«Χρησιμοποίησαν το Claude για να ενσωματώσουν έναν πιλότο αυτόματης πλοήγησης ανοιχτού κώδικα σε έναν υπολογιστή πτήσης κατηγορίας κινητού τηλεφώνου, γράφοντας το λογισμικό ελέγχου και εκτίμησης θέσης, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους ελέγχου, εκτελώντας μια διαδικασία κατασκευής firmware και πραγματοποιώντας προσομοίωση πτήσης.»

Οι δικλίδες ασφαλείας δεν απέτρεψαν όλες τις προσπάθειες

Η Anthropic δήλωσε ότι τα συστήματα ασφαλείας της μπλόκαραν «πολλά από τα αιτήματά τους, αλλά όχι όλα», προσθέτοντας ότι οι «παράγοντες χρησιμοποίησαν ποικίλες τακτικές για να παρακάμψουν» τα μέτρα προστασίας.

Το πέτυχαν «κρύβοντας τους στόχους τους και τα προϊόντα για τα οποία προοριζόταν το λογισμικό, και χωρίζοντας την εργασία τους σε πολλαπλές συνεδρίες, έτσι ώστε καμία μεμονωμένη συνεδρία να μην αποκάλυπτε την πλήρη πρόθεσή τους».

Η επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα μέλη του λεγόμενου «άξονα αντίστασης» του Ιράν και έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, εξαπέλυσαν αυτή την εβδομάδα επίθεση κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας στην Υεμένη, καταλαμβάνοντας ένα στρατηγικό λιμάνι και προελαύνοντας προς τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη διεθνή ναυτιλία.

Η επίθεση των ανταρτών πραγματοποιείται καθώς έχουν εντείνει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας και έχουν αναζωπυρώσει τον εμφύλιο πόλεμο στην Υεμένη, ο οποίος διαρκεί περισσότερο από μία δεκαετία.

Η προέλαση των Χούθι προς το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ — το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό — συνέβαλε στην άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι

Οι έμπειροι στη μάχη Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, και μεγάλο μέρος του πολυπληθούς βόρειου τμήματος της χώρας από το 2014, αναπτύσσουν τις πυραυλικές τους δυνατότητες, σύμφωνα με αναλυτές, και λαμβάνουν όπλα και τεχνολογία από το Ιράν.

Η προέλασή τους προς το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία, η οποία παρενέβη στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης το 2015, ηγούμενη ενός αραβικού συνασπισμού εναντίον των Χούθι.

Παράλληλα, ενίσχυσε τη θέση του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να αυξήσει τις τιμές της ενέργειας στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής της με τις ΗΠΑ.

Οι Χούθι είχαν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει εκτός του πολέμου με το Ιράν, με εξαίρεση την εκτόξευση αρκετών ομοβροντιών πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ.

Η εκεχειρία με τη Σαουδική Αραβία

Μια εκεχειρία του 2022 μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της κυβέρνησης της Υεμένης — την οποία υποστηρίζει το Ριάντ — είχε διατηρηθεί μέχρι τον Ιούλιο, όταν οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν αποκλεισμό στα σαουδαραβικά λιμάνια και άρχισαν να επιτίθενται σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια.

Το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ έχει καταστεί ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, από τότε που το Ιράν περιόρισε τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Η δοκιμή του κατευθυνόμενου πυραύλου

Η Anthropic ανέφερε ότι οι «παράγοντες» στη βόρεια Υεμένη «κατέβαλαν συνεχή προσπάθεια για την ανάπτυξη κατευθυνόμενων όπλων, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το Claude για τον σχεδιασμό λογισμικού καθοδήγησης».

«Δεν έχουμε στοιχεία ότι οι παράγοντες κατάφεραν να θέσουν σε επιχειρησιακή χρήση κάποιο λειτουργικό όπλο· ωστόσο, πραγματοποίησαν δοκιμαστική εκτόξευση ενός κατευθυνόμενου πυραύλου», ανέφερε η εταιρεία στην έκθεσή της.

«Η συγκεκριμένη δοκιμή πεδίου φαίνεται να απέτυχε: μέσα σε λίγες ώρες, οι παράγοντες επέστρεψαν στο Claude για να διερευνήσουν γιατί απέτυχε.»

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι «παράγοντες απειλής με έδρα τη βόρεια Υεμένη» ήταν πράγματι οι Χούθι, όμως ελάχιστες άλλες οργανώσεις ταιριάζουν σε αυτή την περιγραφή.

Η Anthropic απέκλεισε τους λογαριασμούς

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε ότι απέκλεισε τους λογαριασμούς που συνδέονταν με τους συγκεκριμένους παράγοντες και μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με την απειλή με εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να περιορίσει τους κινδύνους που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους.

«Ωστόσο, έχουμε στοιχεία ότι οι παράγοντες είχαν ήδη δημιουργήσει ένα εργαλείο προσομοίωσης εκτός σύνδεσης (offline simulation toolkit), το οποίο δεν εξαρτάται από το Claude ή άλλα υπολογιστικά περιβάλλοντα μηχανικής», ανέφερε η Anthropic.

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