Βάρη: Συνελήφθη 19χρονος για επικίνδυνες «σούζες» στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου

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Στα χέρια της Τροχαίας βρέθηκε ένας 19χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στη Βάρη, έπειτα από επικίνδυνους ελιγμούς που φέρεται να πραγματοποιούσε στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) εντόπισαν τον νεαρό οδηγό στο ύψος της Βάρης.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 19χρονος κινούνταν με μοτοσικλέτα και προχωρούσε σε επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού, πραγματοποιώντας τις λεγόμενες «σούζες». Σύμφωνα με την Αστυνομία, με τη συμπεριφορά του αυτή προκαλούνταν κίνδυνος για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε. Η κατάσχεσή της αποτυπώνεται και σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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