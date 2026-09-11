Ζάκυνθος: Ψύλλοι «έκλεισαν» δημοτικό σχολείο – «Επίθεση» σε μαθητές και δασκάλους κατά τον Αγιασμό

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε την έναρξη της σχολικής χρονιάς στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, καθώς το δημοτικό σχολείο ανέστειλε τη λειτουργία του μέχρι νεωτέρας εξαιτίας προσβολής από ψύλλους. Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα αισθητό την ώρα του Αγιασμού, όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί δέχθηκαν «επίθεση» από τα έντομα, πριν καν αρχίσουν κανονικά τα μαθήματα.

Οι ψύλλοι είχαν εντοπιστεί από τα τέλη Αυγούστου

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, η παρουσία ψύλλων στον χώρο του σχολείου δεν διαπιστώθηκε για πρώτη φορά την ημέρα του Αγιασμού.

Το πρόβλημα είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου όσο και από εργαζόμενο του δήμου, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο στα τέλη Αυγούστου προκειμένου να κόψει τα χόρτα στο προαύλιο.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Ακτύπης, ανέφερε ότι η διαδικασία απεντόμωσης άρχισε αμέσως μόλις ο δήμος ενημερώθηκε για την κατάσταση. Από την πλευρά του σχολείου, ωστόσο, γίνεται λόγος για καθυστέρηση τουλάχιστον μίας εβδομάδας πριν από την έναρξη των σχετικών παρεμβάσεων.

Τρεις ψεκασμοί χωρίς αποτέλεσμα

Η πρώτη εφαρμογή απεντόμωσης δεν κατάφερε να εξαλείψει τους ψύλλους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν δύο ακόμη επαναληπτικοί ψεκασμοί:

στις 7 Σεπτεμβρίου

στις 10 Σεπτεμβρίου

Παρά τις τρεις συνολικά παρεμβάσεις, το πρόβλημα παρέμεινε, καθώς οι ψύλλοι δεν εξολοθρεύθηκαν.

Σύμφωνα με καταγγελίες, φορείς των ψύλλων φέρονται να ήταν δεσποζόμενοι σκύλοι και γάτες που βρίσκονταν σε χώρο δίπλα στο σχολείο. Τα ζώα, τα οποία ο ιδιοκτήτης τους διατηρούσε ελεύθερα, εισέρχονταν και στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Ζακύνθου, τα συγκεκριμένα ζώα απομακρύνθηκαν από τον χώρο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν απολύμανση και απεντόμωση όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του σχολείου, αλλά και στις ιδιοκτησίες που συνορεύουν με αυτό.

Καθημερινοί ψεκασμοί για ακόμη δύο έως τρεις ημέρες

Παρά τα μέτρα που είχαν προηγηθεί, η κατάσταση δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτό, από σήμερα οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται πλέον σε καθημερινή βάση και θα συνεχιστούν μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως το πρόβλημα.

Ο χρονικός ορίζοντας που έχει τεθεί είναι δύο έως τρεις ημέρες, καθώς, πέρα από τα ίδια τα έντομα, πρέπει να καταπολεμηθούν και τα αβγά των ψύλλων ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνισή τους.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη σχολική κοινότητα. Γονείς και εκπαιδευτικοί εμφανίζονται δύσπιστοι και ανήσυχοι, καθώς παραμένει αβέβαιο εάν οι νέες απεντομώσεις θα καταφέρουν αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουν οριστικά το πρόβλημα.

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