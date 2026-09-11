Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Προμηθέα: Το σκεπτικό για τον Λιόλιο και τα πρόστιμα

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Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) για την υπόθεση της ΚΑΕ Προμηθέας, η οποία προκάλεσε σημαντικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Με την απόφασή της, η Επιτροπή προχώρησε στην ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας, ενώ επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ομάδα και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελο Λιόλιο.

Ειδικότερα, η ΕΕΑ ανακαλεί τις αποφάσεις της 10ης Ιουλίου 2020, με τις οποίες είχε χορηγηθεί στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια για την απόκτηση ποσοστών 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Πατρών Προμηθέας Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Προμηθέας Πατρών ΚΑΕ».

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακαλεί το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999 που είχε χορηγηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στην ΚΑΕ Προμηθέας.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται, κατά πλειοψηφία, η επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας, ενώ αντίστοιχα επιβάλλεται, επίσης κατά πλειοψηφία, πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο. Η ΕΕΑ διαβιβάζει παράλληλα την απόφαση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και στον ΕΣΑΚΕ, προκειμένου να προβούν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Τι αναφέρει η ΕΕΑ για τον ρόλο του Λιόλιου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο που, σύμφωνα με την απόφαση, εξακολούθησε να έχει ο Ευάγγελος Λιόλιος στην ΚΑΕ Προμηθέας μετά τη μεταβίβαση των μετοχών.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, παρά τη μεταβίβαση των μετοχών και την ανάδειξη νέας τυπικής διοίκησης από τους νέους μετόχους, ο μεταβιβάσας μέτοχος φέρεται να παρέμεινε, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΕΑ, το πραγματικό κέντρο άσκησης της ουσιαστικής διοίκησης της ΚΑΕ. Η Επιτροπή συνδέει αυτή την παρουσία με τη συνέχιση της ουσιαστικής ιδιοκτησίας της ομάδας.

Στην απόφαση επισημαίνεται ακόμη ότι ο Ευάγγελος Λιόλιος εξακολούθησε, κατά την κρίση της Επιτροπής, να ασκεί ουσιώδεις αρμοδιότητες που αφορούσαν τη διαχείριση, την εκπροσώπηση και τη γενικότερη διοίκηση της ΚΑΕ. Η ΕΕΑ θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες δεν περιορίζονταν σε έναν διοικητικό ρόλο, αλλά συνδέονταν και με την ιδιότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη.

Οι επικοινωνίες με τον Ηλία Παπαθεοδώρου

Σημαντικό μέρος του σκεπτικού αφορά τις επικοινωνίες του Ευάγγελου Λιόλιου με τον τότε προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου, καθώς και την ένορκη βεβαίωση του τελευταίου, η οποία δόθηκε στις 15 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΕΑ, από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων προκύπτει ότι η εμπλοκή του Λιόλιου στη λειτουργία της ΚΑΕ δεν περιοριζόταν σε απλή ενημέρωση, στην έκφραση προσωπικών απόψεων ή στην παροχή συμβουλών προς τον προπονητή.

Αντίθετα, η Επιτροπή αναφέρει ότι η συμμετοχή του επεκτεινόταν στη λήψη και την κατεύθυνση αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα της ομάδας, μεταξύ των οποίων ο αγωνιστικός σχεδιασμός, η διαμόρφωση του ρόστερ, οι μεταγραφές αθλητών, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η στοχοθεσία της ομάδας και οικονομικές παράμετροι.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΕΑ αναφέρεται σε στοιχεία από τα οποία, όπως σημειώνει, προκύπτει ότι ο ίδιος ο Ευάγγελος Λιόλιος αυτοπροσδιοριζόταν ως το βασικό υπεύθυνο πρόσωπο της διοίκησης της ΚΑΕ Προμηθέας, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στη φράση «Είμαι το αφεντικό».

Ο ρόλος στις μεταγραφές και το ρόστερ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις συζητήσεις που αφορούσαν το αγωνιστικό δυναμικό της ομάδας. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι από τις επικοινωνίες προκύπτει άμεση και συστηματική συνεννόηση του Ευάγγελου Λιόλιου με τον Ηλία Παπαθεοδώρου σχετικά με την επιλογή, την απόκτηση και τη διατήρηση παικτών στο ρόστερ.

Κατά την ΕΕΑ, οι συγκεκριμένες επικοινωνίες δεν είχαν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο και ο τρόπος διατύπωσης των μηνυμάτων που εξετάστηκαν φέρεται να καταδεικνύουν ενεργή συμμετοχή του Λιόλιου στη διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την απόφαση, υπήρχαν σαφείς κατευθύνσεις και εντολές προς τον προπονητή για την υλοποίησή τους.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ΕΕΑ καταλήγει στην εκτίμηση ότι ο ρόλος του Ευάγγελου Λιόλιου στην ΚΑΕ Προμηθέας δεν περιοριζόταν σε έναν άτυπο ή συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αντίθετα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η παρουσία και η συμμετοχή του στις αποφάσεις της ομάδας ήταν τέτοια ώστε να τον χαρακτηρίζει όχι μόνο ως διοικητικό ηγέτη, αλλά κυρίαρχα ως ιδιοκτήτη και μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ.

Η απόφαση, όπως δημοσιεύεται, αποτυπώνει αναλυτικά το σκεπτικό της Επιτροπής και τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε για τις κρίσεις της, ενώ η διαβίβασή της στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ ανοίγει τον δρόμο για τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Όλη η απόφαση:

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