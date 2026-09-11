Θάνατος Μαζωνάκη: Όταν η Γάκα ζητούσε να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός και διαφήμιζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – «Θα νιώσει ο ασθενής ευεξία σε όλα τα επίπεδα»

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Στο φάσμα της «γκρίζας ιατρικής» κινούνταν οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε βάρος τους ο εισαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εμφανιζόταν ως παθολόγος ενώ η Ιωάννα Γάκα ως γιατρός χωρίς ειδικότητα. Αν και το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει επισήμως τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) για τα μηχανήματα που διέθεταν και ότι είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος το 2025.

Σύμφωνα με τους κατηγορούμενους το πρώτο μηχάνημα είχε δηλωθεί στον ΙΣΑ το 2025 και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Ιατρικό Σύλλογο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο μηχάνημα, η σχετική δήλωση φέρεται να έγινε εντός του 2026. Σύμφωνα με τους ίδιους, μάλιστα, είχε ήδη προγραμματιστεί νέος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο στον χώρο του ιατρείου.

Η Ιωάννα Γάκα το 2023 ζητούσε σε συνέδριο για το «ταξίδι και την υγεία» να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα και μιλούσε με ενθουσιασμό για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που είχε παραλάβει.

«Ο ασθενής θα νιώσει ευεξία σε όλα τα επίπεδα»

Σοκ

Πλεύρης,Κικίλιας,Πατουλης όχι μόνο ήξεραν ακριβως τι κανει η γιατρός του #Μαζωνακη,Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο της αλλά πλήρωσαν το 1st Health Travel International Conference που έθεσαν υπό την αιγίδα των υπουργείων και της περιφέρειας για να διαφημίζει τη δουλειά της

Δείτε‼️ pic.twitter.com/gvcgW1PWDu September 11, 2026

«Έχω στη διάθεση μου και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό. Ένα καινούργιο μηχάνημα το οποίο είναι ένα μηχάνημα Detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια. Πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση, που υφιστάμεθα καθημερινά είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα, είτε μέσω του αέρα. Και την μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας», έλεγε χαρακτηριστικά.

Η γιατρός εξηγούσε ότι από το μηχάνημα περνάει το αίμα του ασθενή. «Μέσα από το μηχάνημα περνάει προοδευτικά όλα μας το αίμα. Καθαρίζεται και συγκρατούνται στα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ό,τι είναι τοξικό για τον οργανισμό: βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί σαν ανταπόκριση του οργανισμού μας σε όλη αυτή την τοξικότητα».

Η γιατρός υποσχόταν ότι μετά την πλασμαφαίρεση ο ασθενής θα ένιωθε ευεξία. «Το επόμενο στάδιο είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο σε σωματικό, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό, γιατί όπως καλά ξέρουμε το νευρικό σύστημα, το ορμονικό και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία».

Η γιατρός ζήτησε να δοθούν κίνητρα για να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός στη χώρα. «Ένα τέτοιο 10ημερο πρόγραμμα θα μπορούσε να τον φέρει σε μία αλλαγή ζωής», έλεγε.

Πειθαρχικός έλεγχος από τον ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κίνησε αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να εξεταστεί ενδεχόμενη εισήγηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος, με βάση την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Ο ΙΣΑ θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά την ποινική διαδικασία, καθώς, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ενέργειες που προσβάλλουν το κύρος του ιατρικού λειτουργήματος και την υπόληψη του ιατρικού κόσμου.

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