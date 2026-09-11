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11.09.2026 20:21

Κι άλλο… γκολ τηλεθέασης την Πέμπτη (10/9) αυτή τη φορά από τον ΣΚΑΪ

11.09.2026 20:21
Tileorasi

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Χάρη κυρίως στην απευθείας μετάδοση του ματς ΠΑΟ-Κηφισιάς για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ο ΣΚΑΪ με επίδοση 13,3% κατάφερε τη δεύτερη καλύτερη, μετά το 14,9% στις 2 του μήνα και στο σύνολο της ημέρας ήταν η πρώτη επιλογή των περισσότερων από τα 10 κανάλια εθνικής εμβέλειας. Γενικώς όποτε έχει μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα ο σταθμός ως τώρα καταφέρνει επίδοση με διψήφια νούμερα, τις περισσότερες φορές 11% και πάνω.

Με ελαφρά κάμψη(0,2%)  στη δυναμική του σε σχέση με την Τετάρτη ο Alpha ήταν δεύτερος και τρίτο ήταν το Mega .

Η μεσημεριανή ζώνη εκπομπών του Open και η ξένη ταινία του prime time κατά βάση μετέβαλαν κατά 1,2% την επίδοση του σταθμού που αποτέλεσε ξανά την τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σε ΑΝΤ1 και Star και σε σχεδόν όλα τα κρατικά κανάλια.

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