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11.09.2026 13:22

MEGA: Και ο Μανώλης Κονταρός στα «Δυο μαύρα πουκάμισα»

11.09.2026 13:22
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Τις δυνάμεις του στην υποκριτική δοκιμάζει ο δημοφιλής τραγουδιστής και λαουτιέρης, Μανώλης Κονταρός  με ρόλο στην δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» του Mega στην οποία ερμηνεύει το- ομότιτλο- τραγούδι των τίτλων σε στίχους Νίκου Μωραϊτη και μουσική Στέφανου Κορκολή.

«Όταν μου έγινε η πρόταση από τη σεναριογράφο να παίξω, στην αρχή μου φάνηκε κάπως παράξενο γιατί είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει, αλλά μου λέει “μη στενοχωριέσαι, δεν θα κάνεις τίποτα ξένο για σένα. Θα κάνεις το Μανώλη Κονταρό”.

Είναι κάτι καινούριο για μένα, αλλά ήδη στο πρώτο επεισόδιο που πήγαμε και γράψαμε, δεν κρύβω ότι είχα τρακ», είπε ο Κρητικός ερμηνευτής φιλοξενούμενος από τους Ιορδάνη ΧασαπόπουλοΑνθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

Και μεταξύ άλλων σημείωσε πως «Βοηθάει το κλίμα, είναι πολύ καλό το κλίμα, όλοι είναι μία όμορφη παρέα», και προσέθεσε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης του έχει δώσει αρκετές συμβουλές.

«Εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω, θα τραγουδήσω, τραγούδησα αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και του Νίκου Μωραΐτη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το εμπιστεύτηκαν και τον παραγωγό, που μου το πρότεινε», είπε.

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