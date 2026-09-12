Παπαστράτος: 95 χρόνια βιομηχανικής διαδρομής, μεγάλων αλλαγών και μετασχηματισμού μέσα από τους ανθρώπους της

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια διαδρομή 95 ετών, που ξεκίνησε από το Αγρίνιο, πέρασε από τον Πειραιά και συνεχίζεται σήμερα στον Ασπρόπυργο, επιχειρεί να αποτυπώσει η Παπαστράτος μέσα από ένα επετειακό ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό στη Θεσσαλονίκη.

Η πρεμιέρα του «95 χρόνια Παπαστράτος – Αυτή είναι η ιστορία μας», σε σκηνοθετική και παραγωγική επιμέλεια του Σωτήρη Δανέζη και της Danezis Stories, πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία της Παπαστράτος σχεδόν από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, επιλέγοντας να αφηγηθεί τις μεγάλες αλλαγές μέσα από τους ανθρώπους που εργάστηκαν στην επιχείρηση σε διαφορετικές περιόδους.

Σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες και ιστορίες εργαζομένων συνθέτουν την εικόνα μιας ελληνικής βιομηχανίας που χρειάστηκε επανειλημμένα να προσαρμοστεί στις αλλαγές της οικονομίας, της τεχνολογίας και της ίδιας της αγοράς.

Από το Αγρίνιο στον μετασχηματισμό του Ασπροπύργου

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας και στον μετασχηματισμό της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας. Η ιστορική διαδρομή από το Αγρίνιο στον Πειραιά και, στη συνέχεια, στον Ασπρόπυργο παρουσιάζεται παράλληλα με τις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που γνώρισε η Ελλάδα στη διάρκεια σχεδόν ενός αιώνα.

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται εργαζόμενοι διαφορετικών γενεών, οι οποίοι περιγράφουν τις περιόδους κατά τις οποίες χρειάστηκε να εκπαιδευτούν εκ νέου, να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους και να προσαρμοστούν σε διαφορετικά παραγωγικά δεδομένα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Παπαστράτος, Τίνα Δάβου, χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ παρακαταθήκη για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η ιστορία της δεν αποτελεί μόνο καταγραφή επιχειρηματικών γεγονότων, αλλά συνδέεται με τους ανθρώπους και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν την πορεία της.

Στην ανθρώπινη πλευρά των αλλαγών στάθηκε και ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Σωτήρης Δανέζης. Όπως ανέφερε, μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις αναδεικνύεται το τι απαιτεί κάθε μεγάλη επιχειρηματική αλλαγή από το ανθρώπινο δυναμικό: προετοιμασία, προσπάθεια, προσαρμογή και συμμετοχή.

Εννέα συνεχόμενα χρόνια στη ΔΕΘ

Η προβολή του ντοκιμαντέρ εντάχθηκε στη φετινή παρουσία της Παπαστράτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετέχει για ένατη συνεχή χρονιά ως Επίσημος Υποστηρικτής.

Η επέτειος των 95 ετών βρίσκει την εταιρεία σε μια διαφορετική παραγωγική και επιχειρηματική φάση σε σχέση με εκείνη των προηγούμενων δεκαετιών. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να καταγράψει η ταινία: όχι μόνο τους σταθμούς μιας μακράς εταιρικής ιστορίας, αλλά τις διαδοχικές μεταβάσεις που χρειάστηκαν, ώστε μια επιχείρηση που ιδρύθηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα να συνεχίζει τη δραστηριότητά της σε ένα ριζικά διαφορετικό οικονομικό και βιομηχανικό περιβάλλον.

Στην πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη της εταιρείας και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

GEP: Η Υγεία και Ασφάλεια περνά στον πυρήνα των επιχειρηματικών αποφάσεων και του ESG

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ανατροπή στο έργο της επέκτασης και νέος σχεδιασμός για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ

Σκουριές: Ξεκίνησε η παραγωγή χαλκού και χρυσού και πλησιάζει η ώρα της εμπορικής λειτουργίας