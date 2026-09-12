search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 09:14
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 08:26

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Νέα συνεργασία με το skywalker.gr με επίκεντρο επιχειρήσεις, εργασία και ανθρώπινο δυναμικό

12.09.2026 08:26
eladikamas skywalker

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη συνεργασία της με το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα διευρύνει η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, εντάσσοντας την εταιρεία στο δίκτυο των Υποστηρικτών της και ανοίγοντας ένα νέο πεδίο κοινών δράσεων με επίκεντρο την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό.

Η νέα συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αναζήτηση και διατήρηση κατάλληλα καταρτισμένων εργαζομένων εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά ζητήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η στενότερη σύνδεση της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας με την αγορά εργασίας αποκτά, συνεπώς, αυξανόμενη σημασία για την ανάπτυξη των εταιρειών και την ανταγωνιστικότητά τους.

Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα διαθέτει πολυετή παρουσία στον χώρο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας, έχοντας αναπτύξει δίκτυο επαφών τόσο με επιχειρήσεις όσο και με εργαζομένους και επαγγελματίες.

Η ένταξή του στους Υποστηρικτές της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ δημιουργεί τη βάση για την ανάπτυξη συνεργειών σε έναν τομέα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων: την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, την επαγγελματική εξέλιξη και την αποτελεσματικότερη διασύνδεση εργαζομένων και εργοδοτών.

Παράλληλα, η συνεργασία διευρύνει το δίκτυο γύρω από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία επιδιώκει να φέρνει πιο κοντά επιχειρήσεις και φορείς διαφορετικών κλάδων, με κοινό σημείο αναφοράς την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, οι δύο πλευρές προσβλέπουν στην ανάπτυξη δράσεων που θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και θα μπορούν να έχουν πρακτικό αποτύπωμα τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζομένους.

Το ζητούμενο πλέον είναι η συνεργασία να περάσει από την ένταξη του skywalker.gr στο δίκτυο Υποστηρικτών σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την εμπειρία του στην αγορά εργασίας και το επιχειρηματικό δίκτυο που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

GEP: Η Υγεία και Ασφάλεια περνά στον πυρήνα των επιχειρηματικών αποφάσεων και του ESG

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ανατροπή στο έργο της επέκτασης και νέος σχεδιασμός για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ

Σκουριές: Ξεκίνησε η παραγωγή χαλκού και χρυσού και πλησιάζει η ώρα της εμπορικής λειτουργίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lydia_koniordou
LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν βαρυποινίτη – Κινηματογραφική απόδραση από το νοσοκομείο

ilyda ae
BUSINESS

ΙΛΥΔΑ: Άλμα 96% στα καθαρά κέρδη, ισχυρή ρευστότητα και νέα επενδυτικά ανοίγματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

kim new
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μετά τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ν. Κορέας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας

papastratos
BUSINESS

Παπαστράτος: 95 χρόνια βιομηχανικής διαδρομής, μεγάλων αλλαγών και μετασχηματισμού μέσα από τους ανθρώπους της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

MixCollage-11-Sep-2026-11-27-PM-3671
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αντίφαση Θεοδωρόπουλου, τα κρίσιμα 42 λεπτά και τα νέα στοιχεία – Αίτημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 09:02
lydia_koniordou
LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν βαρυποινίτη – Κινηματογραφική απόδραση από το νοσοκομείο

ilyda ae
BUSINESS

ΙΛΥΔΑ: Άλμα 96% στα καθαρά κέρδη, ισχυρή ρευστότητα και νέα επενδυτικά ανοίγματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

1 / 3