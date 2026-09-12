ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Νέα συνεργασία με το skywalker.gr με επίκεντρο επιχειρήσεις, εργασία και ανθρώπινο δυναμικό

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Τη συνεργασία της με το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα διευρύνει η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, εντάσσοντας την εταιρεία στο δίκτυο των Υποστηρικτών της και ανοίγοντας ένα νέο πεδίο κοινών δράσεων με επίκεντρο την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό.

Η νέα συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αναζήτηση και διατήρηση κατάλληλα καταρτισμένων εργαζομένων εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά ζητήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η στενότερη σύνδεση της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας με την αγορά εργασίας αποκτά, συνεπώς, αυξανόμενη σημασία για την ανάπτυξη των εταιρειών και την ανταγωνιστικότητά τους.

Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα διαθέτει πολυετή παρουσία στον χώρο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας, έχοντας αναπτύξει δίκτυο επαφών τόσο με επιχειρήσεις όσο και με εργαζομένους και επαγγελματίες.

Η ένταξή του στους Υποστηρικτές της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ δημιουργεί τη βάση για την ανάπτυξη συνεργειών σε έναν τομέα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων: την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, την επαγγελματική εξέλιξη και την αποτελεσματικότερη διασύνδεση εργαζομένων και εργοδοτών.

Παράλληλα, η συνεργασία διευρύνει το δίκτυο γύρω από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία επιδιώκει να φέρνει πιο κοντά επιχειρήσεις και φορείς διαφορετικών κλάδων, με κοινό σημείο αναφοράς την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, οι δύο πλευρές προσβλέπουν στην ανάπτυξη δράσεων που θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και θα μπορούν να έχουν πρακτικό αποτύπωμα τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζομένους.

Το ζητούμενο πλέον είναι η συνεργασία να περάσει από την ένταξη του skywalker.gr στο δίκτυο Υποστηρικτών σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την εμπειρία του στην αγορά εργασίας και το επιχειρηματικό δίκτυο που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

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