M/V Sward: Σομαλοί πειρατές απελευθέρωσαν το φορτηγό πλοίο μετά την καταβολή λύτρων

Takeaways by to pontiki AI Σομαλοί πειρατές απελευθέρωσαν το φορτηγό πλοίο M/V Sward και το δεκαεπταμελές πλήρωμά του μετά την καταβολή λύτρων, έπειτα από ομηρία που διήρκεσε από τον Απρίλιο.

Το σκάφος χρησιμοποιήθηκε από τους πειρατές ως ορμητήριο για την κατάληψη άλλων πλοίων, ενώ οι δράστες διατηρούσαν επαφή με το χερσαίο δίκτυό τους.

Η απελευθέρωση έλαβε χώρα κοντά στην κοινότητα Γκαρακάντ της Πούντλαντ, όπου οι πειρατές αποβιβάστηκαν χρησιμοποιώντας οχήματα που τους περίμεναν στην ακτή.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, οι επιθέσεις πειρατών στην περιοχή παρουσιάζουν φέτος σημαντική έξαρση, καταγράφοντας τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών από το 2023.

Επί του παρόντος, τέσσερα ακόμη πλοία παραμένουν υπό τον έλεγχο πειρατικών οργανώσεων κοντά στις ακτές της Σομαλίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σομαλοί πειρατές άφησαν ελεύθερο χθες Παρασκευή το φορτηγό πλοίο M/V Sward, το οποίο είχαν κυριεύσει και εκτρέψει από την πορεία του τον Απρίλιο, με τα 17 μέλη του πληρώματός του, ανέφεραν πηγές στα σώματα ασφαλείας της σομαλικής πολιτείας Πούντλαντ, διευκρινίζοντας ότι προχώρησαν στην απελευθέρωση αφού τους καταβλήθηκαν λύτρα.

Στον Κόλπο του Άντεν και στις ακτές της Σομαλίας καταγράφεται από τον Απρίλιο αναζωπύρωση των επιθέσεων πειρατών: έχουν καταγραφτεί 15 το 2026, ο υψηλότερος αριθμός από το 2023, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

Πειρατές κυρίευσαν το M/V Sward την 26η Απριλίου, κοντά στις ακτές της Πούντλαντ, με το σκάφος και το πλήρωμά του —15 Σύρους και δυο Ινδούς— να παραμένουν υπό ομηρία έκτοτε.

Το χρησιμοποίησαν δύο φορές ως ορμητήριο για την κατάληψη άλλων πλοίων

Σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας της Πούντλαντ, χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον δυο φορές ως πλοίο-ορμητήριο: εξαπολύθηκαν ένα ή περισσότερα μικρά, ευέλικτα ταχύπλοα για επιθέσεις.

Στις επιθέσεις αυτές καταλήφθηκαν δυο ιρανικά αλιευτικά και το φορτηγό M/V Lutuf, που κατόπιν απελευθερώθηκαν έπειτα από την καταβολή λύτρων, κατά τις ίδιες πηγές.

Οι πειρατές «άφησαν ελεύθερο το Sward κοντά στην Γκαρακάντ», κοινότητα της Πούντλαντ όπου βρίσκεται λιμάνι, στη βορειοανατολική Σομαλία, είπε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας της πολιτείας.

«Το πλήρωμα παρέμεινε πάνω στο πλοίο, αλλά πειρατές κατέβηκαν, μπήκαν σε οχήματα και πήγαν» στην κοινότητα, ανέφερε η πηγή αυτή. «Έλαβαν» τα λύτρα και κατόπιν «απελευθέρωσαν το πλοίο», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το ύψος του ποσού.

Τουλάχιστον δυο οχήματα τους περίμεναν στην ξηρά προτού φτάσουν στην Γκαρακάντ με το Sward, κάτι που σημαίνει «ότι διατηρούσαν επαφή με το χερσαίο δίκτυό τους ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα», ανέφερε άλλη πηγή στα σώματα ασφαλείας της Πούντλαντ.

Ακόμη δυο πηγές στα σώματα ασφαλείας της Πούντλαντ επιβεβαίωσαν αυτές τις πληροφορίες στο AFP.

Οι πειρατές οι οποίοι κυρίευσαν το M/V Sward, τα δυο ιρανικά αλιευτικά και το M/V Lutuf ανήκουν σε οργάνωση που εμφανίστηκε πρόσφατα, ανέφεραν οι πηγές.

«Αυτή είναι η τρίτη πληρωμή που έλαβε η (συγκεκριμένη) ομάδα από τον Απρίλιο», σύμφωνα με την πρώτη πηγή.

Η «στρατιωτική πίεση» και ο στόλος – «φάντασμα»

Η ομοσπονδιακή σομαλική κυβέρνηση —η σχέση της οποίας με αυτήν στην Πούντλαντ είναι τεταμένη— διαβεβαιώνει πως το Lutuf αφέθηκε να φύγει εξαιτίας της «συνεχούς στρατιωτικής πίεσης» του τουρκικού πολεμικού ναυτικού (η Άγκυρα είναι σημαντικός εταίρος της Μογκαντίσου) και του σομαλικού στρατού, που κατέστρεψαν πλεούμενα των πειρατών και σκότωσαν 14 από αυτούς.

Τέσσερα δεξαμενόπλοια, που καταλήφθηκαν κι εξετράπησαν από την πορεία τους φέτος, είναι το τρέχον διάστημα στα χέρια πειρατών κοντά στις ακτές της Σομαλίας: το Honour 25· το Eureka· το Asana· και το Seamull, γνωστό επίσης ως Sibu 1.

Το Seamull, πλοίο που φέρεται να ανήκει στον ιρανικό «στόλο-φάντασμα» που η Ουάσιγκτον καταγγέλλει πως χρησιμοποιείται για να εξάγεται πετρέλαιο από την Ισλαμική Δημοκρατία, βρίσκεται στο στόχαστρο κυρώσεων των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στον Κόλπο του Μεξικού: Η PEMEX προσπαθεί να περιορίσει διαρροή πετρελαίου

Πούτιν: Τα λάθη της Ευρώπης έφεραν το 43,8% του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Κολομβία: Δικαστής βάζει «φρένο» στους αεροψεκασμούς για τις καλλιέργειες κόκας



