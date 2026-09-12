Τουρισμός: Η Ελλάδα ανοίγει την πόρτα στην ινδική αγορά με 400 επαγγελματίες στη Ρόδο

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Στο «ραντάρ» της ελληνικής τουριστικής αγοράς μπαίνει πιο δυναμικά η Ινδία, με στόχο την προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλότερης δαπάνης, αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα». Στο επίκεντρο βρίσκονται ο γαμήλιος και πολυτελής τουρισμός, τα οργανωμένα ταξίδια, τα incentives και η αγορά των συνεδρίων και εταιρικών εκδηλώσεων.

Ένα από τα επόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει στη Ρόδο, όπου περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της ινδικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας θα βρεθούν από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFI Convention 2026. Πρόκειται για το επετειακό συνέδριο των 40 χρόνων της Travel Agents Federation of India, μιας από τις σημαντικότερες ενώσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων της χώρας.

Η παρουσία στην Ελλάδα ταξιδιωτικών γραφείων, tour operators, αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και DMCs αποκτά ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς δημιουργεί απευθείας δίαυλο ανάμεσα στους Έλληνες επαγγελματίες του τουρισμού και σε εκείνους που σχεδιάζουν και διαθέτουν ταξιδιωτικά πακέτα στην τεράστια ινδική αγορά.

Το στοίχημα της ινδικής αγοράς

Για τον ελληνικό τουρισμό, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην αύξηση των αφίξεων. Η προσπάθεια αφορά και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της περιόδου και την προσέλκυση ταξιδιωτών με διαφορετικό καταναλωτικό προφίλ.

Στο πλαίσιο αυτό, στους Ινδούς επαγγελματίες θα παρουσιαστούν δυνατότητες για πολιτιστικά ταξίδια, γαμήλιο τουρισμό, luxury travel, οργανωμένες ομάδες, ταξίδια κινήτρων, εκδηλώσεις και MICE. Στόχος είναι, μετά την επίσκεψή τους, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες να μπορούν να δημιουργήσουν και να διαθέσουν στην Ινδία νέα προγράμματα με ελληνικούς προορισμούς.

Κρίσιμο κομμάτι του συνεδρίου αποτελεί το B2B Networking Programme. Μέσα από απευθείας επαγγελματικές συναντήσεις, ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ξενοδοχεία, υπηρεσίες και ταξιδιωτικές προτάσεις σε Ινδούς travel agents και tour operators, διεκδικώντας θέση στα προγράμματα που πωλούνται στην ινδική αγορά.

Από τη Ρόδο στην Αθήνα και τη Στερεά Ελλάδα

Η προσπάθεια δεν περιορίζεται στη Ρόδο. Μέσω των Pre & Post Convention Programmes, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και άλλες πλευρές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Στην Αθήνα προβλέπονται επισκέψεις σε αξιοθέατα και inspections σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και επιλεγμένους χώρους, ενώ στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης οι Δελφοί, η Αράχωβα και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να παρουσιαστεί ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προορισμών, από τον πολιτιστικό και τον πολυτελή τουρισμό έως το ορεινό και φυσιολατρικό προϊόν.

Την οργάνωση και επιχειρησιακή υλοποίηση του Convention και των παράλληλων προγραμμάτων έχει αναλάβει η WOTF Group, η οποία δραστηριοποιείται στην incoming αγορά από την Ινδία και στη διαχείριση ταξιδιωτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της TAFI, Abbas Moiz, χαρακτηρίζει στρατηγική την επιλογή της Ελλάδας και της Ρόδου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι οι Ινδοί ταξιδιωτικοί σύμβουλοι να αποκτήσουν προσωπική γνώση του προορισμού και στη συνέχεια να ενισχύσουν τη ζήτηση από τους πελάτες τους.

Από την πλευρά του, ο Managing Partner της WOTF Group, Νίκος Καβαλιέρος, θέτει ως βασικό ζητούμενο να υπάρξει συγκεκριμένο εμπορικό αποτέλεσμα μετά τη διοργάνωση: νέες συνεργασίες και περισσότερα ταξιδιωτικά προγράμματα από την Ινδία προς την Ελλάδα.

Το TAFI Convention αποτελεί έτσι κάτι περισσότερο από μια διεθνή τουριστική διοργάνωση. Για την ελληνική αγορά λειτουργεί ως ευκαιρία άμεσης πρόσβασης σε εκατοντάδες επαγγελματίες που μπορούν να επηρεάσουν τις ταξιδιωτικές ροές από την Ινδία, με το μεγάλο στοίχημα να είναι οι επαφές της Ρόδου να μετατραπούν σε συμφωνίες, νέα πακέτα και, τελικά, περισσότερους Ινδούς ταξιδιώτες προς την Ελλάδα.

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