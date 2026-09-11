GEP: Η Υγεία και Ασφάλεια περνά στον πυρήνα των επιχειρηματικών αποφάσεων και του ESG

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Από μια υποχρέωση κανονιστικής συμμόρφωσης σε παράγοντα που επηρεάζει την ανθεκτικότητα, την παραγωγικότητα και τελικά την ίδια την αξία μιας επιχείρησης μετατρέπεται η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Η αλλαγή αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο οι επιχειρήσεις επιχειρούν να περάσουν από τη θεωρία του ESG σε πρακτικές που έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην καθημερινή λειτουργία τους.

Σε αυτή τη διάσταση εστίασε ο Γενικός Διευθυντής της GEP, Αλέξανδρος Σοφιανόπουλος, κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ με θέμα «Μετατρέποντας το ESG σε επιχειρησιακή αξία», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η βασική θέση που ανέπτυξε είναι ότι η Υγεία και Ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται από τις επιχειρήσεις ως μια διαδικασία που εξαντλείται στην τήρηση της νομοθεσίας και στην κάλυψη τυπικών υποχρεώσεων. Αντίθετα, μετακινείται στον πυρήνα της στρατηγικής πρόληψης και της διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή παίζει η τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών κινδύνων. Η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών επιτρέπει την παρέμβαση πριν ένα πρόβλημα εξελιχθεί σε ατύχημα ή σε γεγονός ικανό να επηρεάσει εργαζομένους και επιχειρηματική λειτουργία.

«Η επένδυση στην Υγεία και Ασφάλεια είναι στην ουσία επένδυση στον άνθρωπο», ανέφερε ο κ. Σοφιανόπουλος, συνδέοντας το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και με μια δεύτερη μεγάλη πρόκληση των επιχειρήσεων: την προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού.

Οι συνθήκες εργασίας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Σε μια αγορά όπου η αναζήτηση εξειδικευμένων εργαζομένων γίνεται δυσκολότερη, οι συνθήκες εργασίας αποτελούν πλέον μέρος της συνολικής εικόνας ενός εργοδότη. Παράλληλα, οι επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα αξιολογούνται όλο και περισσότερο από πελάτες, επενδυτές και επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνδέεται άμεσα με τον κοινωνικό πυλώνα – το «S» – του ESG. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της GEP, η βιωσιμότητα μιας εταιρείας δεν κρίνεται αποκλειστικά από οικονομικούς ή περιβαλλοντικούς δείκτες, αλλά και από το κατά πόσο δημιουργεί αξία χωρίς να μεταφέρει το κόστος και τους κινδύνους στους ανθρώπους της.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ESG αποκτά διαφορετική διάσταση από μια απλή διαδικασία δημοσιοποίησης δεικτών και επιδόσεων. Μετατρέπεται σε εργαλείο επιχειρηματικών αποφάσεων, με την πρόληψη να αποτελεί μέρος της καθημερινής λειτουργίας.

Προϋπόθεση, όπως επισήμανε ο κ. Σοφιανόπουλος, είναι η δημιουργία πραγματικής κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας, στην οποία δεν συμμετέχουν μόνο τα αρμόδια στελέχη, αλλά τόσο η διοίκηση όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

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