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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

11.09.2026 08:30

Οικονομική παράνοια στα μικρά ακίνητα: Το αληθινό κόστος για έναν μισθό των 800€ και οι παγίδες των «ανακαινισμένων»

11.09.2026 08:30
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Η εξίσωση της στέγασης για τον μέσο εργαζόμενο των 800 ευρώ στην Αττική δεν βγαίνει πλέον με κανέναν οικονομικό κανόνα. Ενώ η διεθνής οικονομική πρακτική ορίζει ότι το κόστος στέγασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματος, στην Ελλάδα της μετά την κρίση εποχής, το ποσοστό αυτό έχει εκτοξευθεί πάνω από το 50% με 60%.

Οικονομική ακτινογραφία: Η μάχη των 800€ με την πραγματικότητα

Ας δούμε τους αριθμούς ενός τυπικού προϋπολογισμού για έναν εργαζόμενο που αναζητά γκαρσονιέρα ή δυάρι (35–50 τ.μ.) εκτός του «ακριβού» κέντρου (π.χ. Δυτικά Προάστια, υπόλοιπο Αττικής ή περιφερειακούς δήμους):

Μηνιαίος καθαρός μισθός: 800 €

Μέσο ενοίκιο (35–50 τ.μ. εκτός κέντρου): 420 € – 480 € (ποσοστό επί του μισθού: 52,5% – 60%)

Λογαριασμοί (ηλεκτρικό, νερό, κοινόχρηστα, ίντερνετ): 150 € – 180 €

Διαθέσιμο υπόλοιπο για διατροφή, μετακινήσεις και έκτακτα: 140 € – 230 € (δηλαδή μόλις 4,60 € έως 7,60 € την ημέρα)

Το αποτέλεσμα είναι η λεγόμενη «στεγαστική φτώχεια» (Housing Poverty), όπου ο εργαζόμενος, αν και πλήρως απασχολούμενος, αδυνατεί να καλύψει βασικές βιοτικές ανάγκες μετά την πληρωμή του σπιτιού.

Οι 3 μεγάλες παγίδες των «ανακαινισμένων» μικρών διαμερισμάτων

Στην προσπάθειά τους να καλύψουν την τεράστια ζήτηση, πολλοί ιδιοκτήτες και μικροεπενδυτές διοχετεύουν στην αγορά παλαιά ακίνητα (κατασκευής 1960–1980), τα οποία βαφτίζουν «πλήρως ανακαινισμένα», δικαιολογώντας εξωφρενικές τιμές (10€ έως 14€ ανά τ.μ.). Πίσω, όμως, από τη «βιτρίνα» κρύβονται σοβαρές οικονομικές παγίδες για τον ενοικιαστή:

1. Η παγίδα της «αισθητικής» ανακαίνισης (Visual Staging):

Αλλάζονται μόνο τα πλακάκια, τα ντουλάπια και οι μπογιές, ενώ οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παραμένουν 40ετίας. Αποτέλεσμα: συνεχείς βλάβες και κρυφά έξοδα που συχνά καλείται να πληρώσει ο ενοικιαστής.

2. Μηδενική ενεργειακή αναβάθμιση (ενεργειακές «μαύρες τρύπες»):

Τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα κατατάσσονται σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες (Ε ή Ζ). Χωρίς θερμομόνωση και με παλαιά κουφώματα, το κόστος θέρμανσης και κλιματισμού τον χειμώνα και το καλοκαίρι προσθέτει επιπλέον 80€–120€ μηνιαίως στον λογαριασμό ρεύματος.

3. Κατατμήσεις και τεχνητά τ.μ.:

Παρατηρείται το φαινόμενο διαχωρισμού μεγάλων διαμερισμάτων σε 2 ή 3 μικρά στούντιο, τα οποία νοικιάζονται μεμονωμένα προς 400€ το καθένα. Συχνά, όμως, αυτά τα διαμερίσματα πάσχουν από παντελή έλλειψη ηχομόνωσης, ανεπαρκή εξαερισμό και κοινούς μετρητές ρεύματος/νερού, δημιουργώντας τριβές και αδικαιολόγητες χρεώσεις.

Τι λένε τα στοιχεία για το μέλλον

Με τις τιμές πώλησης να έχουν καταγράψει αύξηση άνω του 40% την τελευταία πενταετία και τα διαθέσιμα ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση να παραμένουν μειωμένα λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η αγορά οδηγείται σε αδιέξοδο. Αν δεν υπάρξουν θεσμικές παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς και την επιδότηση της πρώτης κατοικίας για νέους, το μοντέλο «800 ευρώ μισθός – 500 ευρώ ενοίκιο» θα αποτελεί τη νέα, αβίωτη κανονικότητα.

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