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09.09.2026 18:40

Συναγερμός στην Ευρώπη: Πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα το φυσικό αέριο με την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

09.09.2026 18:40
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Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε απότομη άνοδο σήμερα λόγω των πρόσφατων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ιράν σε πλοία στη Μέση Ανατολή και των χαμηλών ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου για αυτήν την περίοδο του έτους, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες ενόψει του χειμώνα.

Περίπου στις 17:40 ώρα Ελλάδας, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραφε άνοδο 4,44% στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού είχε αγγίξει τα 80,99 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2023.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή οδήγησε επίσης την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από αυτό το συμβολικό όριο για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ σημείωσαν άνοδο κατά 2,74 δολάρια ή 2,8% στα 100,66 δολάρια το βαρέλι στις 17:15 ώρα Ελλάδας, αφού νωρίτερα είχαν αγγίξει τα 100,95 δολάρια. Το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 2,74 δολάρια ή 3% στα 95,77 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουνίου.

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