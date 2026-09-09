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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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09.09.2026 14:50

Μητσοτάκης με CEO Telekom: Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε οπτικές ίνες και 5G

09.09.2026 14:50
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telekom, Tim Höttges, και ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.

Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτη η δημοσιονομική σταθερότητα

Αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα φιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον και έχει συμβάλει στη σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα την τελευταία επταετία.

Στο τραπέζι τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες

Μητσοτάκης και Höttges συζήτησαν επίσης τη σημασία της ορθής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της στις νέες τεχνολογίες.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος:

  • Από την κυβέρνηση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης.
  • Από την πλευρά των εταιρειών, η επικεφαλής της Telekom για την Ευρώπη Dominique Leroy, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Κώστας Νεμπής και η Νομική Σύμβουλος και Επικεφαλής Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, Δημοσίων Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΟΤΕ Ειρήνη Νικολαΐδη.

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