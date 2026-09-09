Μητσοτάκης με CEO Telekom: Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε οπτικές ίνες και 5G

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telekom, Tim Höttges, και ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 600 εκατ. ευρώ ετησίως.
Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.
Αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα φιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον και έχει συμβάλει στη σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα την τελευταία επταετία.
Μητσοτάκης και Höttges συζήτησαν επίσης τη σημασία της ορθής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της στις νέες τεχνολογίες.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος:
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